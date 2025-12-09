  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

کیومرث هاشمی: امکان دخالت های سیاسی در جام جهانی وجود دارد

کیومرث هاشمی: امکان دخالت های سیاسی در جام جهانی وجود دارد

وزیر سابق ورزش و جوانان با تاکید بر این که باید از تیم ملی فوتبال ایران حمایت کرد گفت: با توجه به برگزاری مسابقات جام جهانی در آمریکا امکان دخالت های سیاسی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی امروز سه شنبه با اشاره به مشخص شدن قرعه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: فوتبال فراتر از ورزش شده است. در جام جهانی باید مجموعه کلان دولت از تیم ملی حمایت کند. با توجه به قرعه نسبتا خوبی که نصیب تیم ملی شده است در صورت حمایت های لازم این تیم می تواند از مرحله اول صعود کند.

وزیر سابق ورزش و جوانان ادامه داد: قطعا اعضای تیم ملی تلاش خواهند کرد تا به این مهم برسند اما مدیریت هم باید از مالی و پشتیبانی حمایت خوبی داشته باشد. با توجه به برگزاری این مسابقات در آمریکا امکان دخالت های سیاسی وجود دارد و باید در یک همفکری کلان که انجام می شود این مشکلات را برطرف کنند.

کد خبر 6683326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها