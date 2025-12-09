  1. ورزش
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵

پس از انتقاد دو کشور مسلمان؛

یک راه‌حل پیش‌روی آمریکا برای جلوگیری از جنجال در بازی ایران و مصر

یک سایت مصری یک راه‌حل پیش‌روی مسئولان برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ برای جلوگیری از جنجال در بازی دو تیم ملی فوتبال ایران و مصر ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام فیفا مبنی بر برگزاری دیدار تیم‌های ملی فوتبال مصر و ایران در حمایت از افراد با «گرایش‌های جنسی خاص»، فدراسیون فوتبال ایران و مصر این اقدام را محکوم و به فیفا شکایت کردند.

در همین رابطه سایت «masrawy» نوشت: تیم ملی فوتبال مصر خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند؛ مسابقاتی که قرار است در ماه ژوئن در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شود. تیم مصر در گروه هفتم با ایران، بلژیک و نیوزیلند همگروه است و بازی‌های خود را در شهرهای سیاتل آمریکا و ونکوور کانادا انجام خواهد داد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که همزمان با دیدار مصر و ایران در ۲۶ ژوئن، جشن‌هایی تحت عنوان «بازی افتخار» برای جامعه همجنس‌گرایان در ایالات متحده برگزار شود. این تاریخ با اوج جشن‌های افتخار در شهر سیاتل بزرگ‌ترین شهر ایالت واشنگتن همزمان است و کمیته محلی برگزارکننده جام جهانی ۲۰۲۶ در سیاتل اعلام کرده قصد دارد این بازی را به‌عنوان «بازی افتخار تاریخی» در ورزشگاه لومن فیلد برگزار کند اتفاقی که برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی رخ می‌دهد.

این اقدام همزمان با سالگرد رویداد «استونوول» است که آغازگر جنبش حقوقی افراد با «گرایش‌های جنسی خاص» در جهان محسوب می‌شود. کمیته برگزارکننده تأکید کرده این برنامه با هدف نشان دادن هویت سیاتل به‌عنوان شهری «باز و فراگیر» برگزار می‌شود و کمیته مشاوره‌ای ویژه‌ای برای نظارت بر برنامه‌های فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی مرتبط با بازی تشکیل شده است تا فضایی «دوستدار همه» از بازیکنان، تماشاگران و بازدیدکنندگان ایجاد شود.

سیاتل میزبان شش دیدار جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مصر - بلژیک – ۱۵ ژوئن

آمریکا - استرالیا – ۱۹ ژوئن

قطر - برنده مرحله انتخابی – ۲۴ ژوئن

مصر - ایران – ۲۶ ژوئن

یک دیدار از دور ۳۲ تیم - اول ژوئیه

یک دیدار از دور ۱۶ تیم - ۶ ژوئیه

طبق گزارش سایت Outsports، تاریخ ۲۶ ژوئن پس از قرعه‌کشی جام جهانی توسط فیفا مشخص شده و این روز به یکی از دیدارهای گروه هفتم اختصاص یافته است (مصر - ایران یا نیوزیلند - بلژیک). این تاریخ همزمان با تعطیلات آخر هفته جشن‌های افتخار در سیاتل است، در حالی که مصر و ایران قوانین سخت‌گیرانه‌ای علیه روابط افراد با «گرایش‌های جنسی خاص» دارند.

این سایت در ادامه مطلب خود آورده است: تنها راه جلوگیری از همزمانی جشن‌های افتخار با دیدار مصر و ایران، انتقال این برنامه‌ها به دیدار بلژیک و نیوزیلند است که در همان زمان برگزار می‌شود.

    • IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      8 3
      پاسخ
      ترامپ قبول نمی کند
    • لیلا IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      7 1
      پاسخ
      ایران نباید تو این بازی‌های کثیف شرکت کنه
    • امیر IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      6 2
      پاسخ
      تف به ذات کثیف غربی ها و تف به ذات پلید ترامپ ایران اگر این نکته کنسل نشد نباید بازی کنه
    • اکبر US ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ۔ برگزار کنندگان عمدا وبا اگاهی قبلی این برنامه ریزی را انجام دادند۔مردم وعلاقمندان فوتبال را در مقابله هم قرار دهند۔مطمئنا ابران در دو بازی اول شرکت خواهد کرد ولی در این بازی نباید شرکت کند ونمیکند۔تبلیغات درهر زمینه ای غیر متعارف در بازی های بین المللی اجازه ندارد
    • اکبر US ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      این برنامه ریزی برای ایران ومصر است۔از قبل تعیین شده است۔اتفاق نیست۔ایران قطعا در این شرایط بازی نمی کند شرکت مصر به فدراسیون مصر مربوط است
    • IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ایران و مصر چون وجه تشابه مشترک دارند می توانند بازی نکنند و یا شاید در بازی کسی به سمت کسی هیچگونه حمله ای نداشته باشند. بازی مساوی تمام بشه اگه حمل بر تبانی یا تخلفی از طرف فیفا نشه اگرهم تخلفی محسوب میشه بازی نکنند.
    • IR ۰۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      4 2
      پاسخ
      آبروریزی تاریخی برای ایران و ایرانی رقم می‌خوره اگر به عنوان کشور اسلامی و با امپراتوری چند هزار ساله زیر بار این مسابقه به عنوان حمایت از همجنس گرایی بریم، اون هم مسابقه ای که همه جهان می‌بینند، ترامپ و اینفانتینو هم به ریشمون‌ میخندن، با هویج جام جهانی و صعود راحت از گروه دارند شرافتمون رو میگیرن

