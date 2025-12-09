به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام فیفا مبنی بر برگزاری دیدار تیم‌های ملی فوتبال مصر و ایران در حمایت از افراد با «گرایش‌های جنسی خاص»، فدراسیون فوتبال ایران و مصر این اقدام را محکوم و به فیفا شکایت کردند.

در همین رابطه سایت «masrawy» نوشت: تیم ملی فوتبال مصر خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند؛ مسابقاتی که قرار است در ماه ژوئن در ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شود. تیم مصر در گروه هفتم با ایران، بلژیک و نیوزیلند همگروه است و بازی‌های خود را در شهرهای سیاتل آمریکا و ونکوور کانادا انجام خواهد داد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که همزمان با دیدار مصر و ایران در ۲۶ ژوئن، جشن‌هایی تحت عنوان «بازی افتخار» برای جامعه همجنس‌گرایان در ایالات متحده برگزار شود. این تاریخ با اوج جشن‌های افتخار در شهر سیاتل بزرگ‌ترین شهر ایالت واشنگتن همزمان است و کمیته محلی برگزارکننده جام جهانی ۲۰۲۶ در سیاتل اعلام کرده قصد دارد این بازی را به‌عنوان «بازی افتخار تاریخی» در ورزشگاه لومن فیلد برگزار کند اتفاقی که برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی رخ می‌دهد.

این اقدام همزمان با سالگرد رویداد «استونوول» است که آغازگر جنبش حقوقی افراد با «گرایش‌های جنسی خاص» در جهان محسوب می‌شود. کمیته برگزارکننده تأکید کرده این برنامه با هدف نشان دادن هویت سیاتل به‌عنوان شهری «باز و فراگیر» برگزار می‌شود و کمیته مشاوره‌ای ویژه‌ای برای نظارت بر برنامه‌های فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی مرتبط با بازی تشکیل شده است تا فضایی «دوستدار همه» از بازیکنان، تماشاگران و بازدیدکنندگان ایجاد شود.

سیاتل میزبان شش دیدار جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مصر - بلژیک – ۱۵ ژوئن

آمریکا - استرالیا – ۱۹ ژوئن

قطر - برنده مرحله انتخابی – ۲۴ ژوئن

مصر - ایران – ۲۶ ژوئن

یک دیدار از دور ۳۲ تیم - اول ژوئیه

یک دیدار از دور ۱۶ تیم - ۶ ژوئیه

طبق گزارش سایت Outsports، تاریخ ۲۶ ژوئن پس از قرعه‌کشی جام جهانی توسط فیفا مشخص شده و این روز به یکی از دیدارهای گروه هفتم اختصاص یافته است (مصر - ایران یا نیوزیلند - بلژیک). این تاریخ همزمان با تعطیلات آخر هفته جشن‌های افتخار در سیاتل است، در حالی که مصر و ایران قوانین سخت‌گیرانه‌ای علیه روابط افراد با «گرایش‌های جنسی خاص» دارند.

این سایت در ادامه مطلب خود آورده است: تنها راه جلوگیری از همزمانی جشن‌های افتخار با دیدار مصر و ایران، انتقال این برنامه‌ها به دیدار بلژیک و نیوزیلند است که در همان زمان برگزار می‌شود.