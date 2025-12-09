پیش بینی برداشت ۷۲۰۰ تن توت فرنگی در سیمرغ

محمد نقی طالبیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات کشت توت‌فرنگی در این شهرستان به پایان رسیده و بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به این محصول اختصاص یافته است.

طالبیان با بیان اینکه این منطقه به دلیل اقلیم مناسب و خاک حاصلخیز یکی از قطب‌های تولید توت‌فرنگی در مازندران به شمار می‌رود، افزود: آماده‌سازی زمین شامل شخم، اصلاح ساختار خاک و تنظیم PH از جمله اقداماتی بوده که پیش از کشت انجام شده تا شرایط تولید محصولی باکیفیت فراهم شود.

وی با اشاره به استقبال گسترده کشاورزان از کشت توت‌فرنگی در سال‌های اخیر اظهار داشت: این محصول به دلیل بهره‌وری بالا و ارزش اقتصادی مناسب، برای بسیاری از بهره‌برداران صرفه اقتصادی داشته و زمینه ایجاد اشتغال در قطعات کوچک کشاورزی را نیز مهیا کرده است.

طالبیان همچنین گفت: بر اساس برآوردهای کارشناسی، عملکرد متوسط مزارع توت‌فرنگی در سال زراعی جاری حدود ۱۸ تن در هکتار خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت به حدود ۷۲۰۰ تن برسد.

وی افزود این میزان تولید می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در افزایش درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی شهرستان داشته باشد.