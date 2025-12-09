به گزارش خبرنگار مهر، مائده پیامی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام جزئیات برنامه‌های اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر به مناسبت میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) اظهار کرد: ویژه برنامه‌های امسال با موضوع «هویت زن و الگوی سوم زن مسلمان» طراحی شده و قرار است در سراسر استان اجرا شود.

کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به برگزاری برنامه‌ها با رویکرد تبیین جایگاه زن در منظومه فکری اسلام و با محوریت نقش‌آفرینی اجتماعی بانوان، افزود: برگزاری جشن‌های مناسبتی و اجرای پرده‌خوانی «عروس آفرینش» از جمله برنامه‌هایی است که در این ایام پیش‌بینی شده است.

وی معرفی ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) و تقویت نشاط اجتماعی بانوان را از اهداف اجرای این فعالیت‌ها عنوان کرده و ادامه داد: اعزام مبلغات به دستگاه‌های اجرایی، برپایی ۵۰ پاتوق گفت‌وگو و نشست‌های گفتمان دینی نیز از دیگر برنامه‌هایی است که اداره کل تبلیغات اسلامی در دستور کار قرار داده است.

کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر با بیان اینکه این نشست‌ها با محوریت تبیین هویت زن مسلمان و پاسخ به نیازهای فکری بانوان برگزار می‌شود، از دیدار با مادران شهدا به عنوان یکی از برنامه‌های معنوی این ایام یاد کرد و گفت: تجلیل از مادران شهید، زمینه‌ای برای پاسداشت صبر، ایثار و نقش بی‌بدیل زنان در تربیت نسل‌های انقلابی فراهم می‌کند.