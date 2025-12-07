به گزارش خبرنگار مهر، رقیه زنگنهنژاد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک روز زن از آمادهسازی گسترده برنامههای این مناسبت در سطح استان خبر داد.
وی با اشاره به شعار امسال «بانوی ایرانی، مظهر نجابت، الگوی مقاومت»، اظهار کرد: در ماههای اخیر، نشستهای تخصصی متعددی با حضور دستگاههای اجرایی، نهادهای مردمی و بانوان فعال استان در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و رسانهای برگزار شده است.
دبیر ستاد هفته بزرگداشت مقام زن در استان بوشهر افزود: همچنین، نشستهای هماندیشی با بانوان نخبه، مادران شهدا و زنان نقشآفرین برای بهرهگیری از دیدگاههای آنان تشکیل شده است.
وی گفت: از دیگر اقدامات، شناسایی و معرفی بانوان شاخص استان در عرصههای علمی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادهمحوری به عنوان الگوی سوم زن مسلمان، و برنامهریزی برای اجرای ویژهبرنامههای ترویج سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) در مدارس، دانشگاهها و مساجد است.
بهکارگیری تجربیات سال گذشته
زنگنهنژاد با اشاره به دستاوردهای سال گذشته گفت: راهاندازی شبکه بانوان تأثیرگذار استان، شناسایی و معرفی «زنان تمدنساز بوشهری»، و افزایش همکاری نهادهای فرهنگی و رسانهای از مهمترین دستاوردها بود، تجربه موفق برنامهریزی میدانی و مردمی سال گذشته، مبنای فعالیتهای امسال قرار گرفته تا مشارکت عمومی تقویت شود.
وی افزود: امسال تمرکز بر «میدانسپاری به بانوان»، استفاده حداکثری از ظرفیت رسانههای محلی و تداوم برنامههای اثرگذار است. همچنین برگزاری جشنهای مرکزی میلاد حضرت زهرا (س) در شهرستانها با غرفههای فرهنگی جانبی در دستور کار قرار دارد.
برنامههای شاخص و مردمی
دبیر ستاد بزرگداشت مقام زن و مادر استان بوشهر به برخی برنامههای شاخص امسال اشاره کرد و گفت: «جشنواره ساحلی بزرگداشت مقام حضرت زهرا (س) در بوشهر» با حضور گسترده گروههای مردمی، پویشهای رسانهای با مشارکت اقشار مختلف به ویژه مادران موفق خانهدار، معرفی بانوان سرپرست خانوار موفق در عرصه اقتصادی، برگزاری نشستهای علمی در دانشگاهها با موضوع نقش و حقوق زن، و اجرای برنامههای فرهنگی-هنری در مساجد و مدارس با محوریت نقش مادر در تربیت نسل انقلابی، از جمله این برنامهها هستند.
میزان مشارکت دستگاهها و مدیریت هماهنگی
وی در پایان درباره مشارکت نهادها و مدیریت برنامهها خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد برنامهها با مشارکت مستقیم دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، تشکلهای مردمی و گروههای جهادی پیش خواهد رفت.
وی بیان کرد: مدیریت و هماهنگی این برنامهها از طریق دبیرخانه دائمی ستاد در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، برگزاری جلسات منظم رصد و ارزیابی، استفاده از ظرفیت شورای فرهنگی عمومی استان و فعالسازی شبکه بانوان فرهنگی و رسانهای برای پوشش مناسب فعالیتها انجام میشود.
