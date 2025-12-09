به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز طی مراسمی با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، محمد رضا پوریا فر شهردار منطقه ۵، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، خانواده شهید شهید علی وردی، معاونان و مدیران منطقه ۵ و جمعی از شهروندان نخستین پایانه تاکسی خورشیدی پایتخت به نام شهید آرمان علی وردی افتتاح شد.

در این مراسم لطف الله فروزنده با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در این دوره گفت: مدیریت شهری در این دوره با تکیه بر توان نیروهای داخلی توانست حجم اقدامات عمرانی را به نسبت به دوره قبل ۷ برابر کند و امروز شاهد هستیم که بیش از ۸۵۰ پروژه در پایتخت در حال اجرا است که تأثیر بسزایی در بهبود و ارتقا کیفیت خدمت رسانی به شهروندان خواهد داشت.

برقی سازی تحولی تاریخی در کشور

معاون شهردار تهران در ادامه افزود: در این دوره مدیریت شهری برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی محقق شد که تحولی تاریخی در حوزه حمل و نقل نه تنها پایتخت که در کل کشور است و امیدواریم این امر در شهرهای دیگر کشور نیز تسری یابد.

فروزنده همچنین با اشاره به ساخت قطار ملی افزود: اقدامات شهرداری تنها مختص برقی سازی و واردات اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها برقی نشد و افتتاح ایستگاه‌های مترو به تعداد ۲۲ ایستگاه در دوره حاضر، اجرای خطوط ۸،۹،۱۰و ۱۱ و نیز واردات واگن‌ها نیز مد نظر قرار گرفت و اقدام مبارک دیگر ساخت قطار ملی بود که به دست توانای مهندسان ایرانی محقق شد.

تقویت هویت ایرانی و اسلامی با توجه به معماری ایرانی و اسلامی

فروزنده در ادامه با اشاره به معماری پایانه تاکسیرانی شهید آرمان علی وردی گفت: توجه به معماری ایرانی و اسلامی و ترویج آن یکی از خواسته‌های مقام معظم رهبری از مدیریت شهری بود و امروز می‌بینیم که در اماکن مورد بهره برداری شهرداری این مهم به خوبی رعایت می‌شود اماکنی نظیر میادین میوه و تره بار و پایانه‌های تاکسیرانی و ایستگاه‌های مترو.

وی ادامه داد: ضرورت این امر از آن جهت است که ما باید هر چه بیشتر هویت ملی و دینی خود را تقویت کنیم چرا که این امر مهمترین عامل در انسجام ملت است و شما دیدید که در جنگ ۱۲ روزه مردم با همین انسجام در مقابل دشمنان ایستادگی کردند.

وی افزود: عظمت یک ملت به هویت آن است و امروز هم نوع معماری و هم نام گذاری این پایانه به نام مقدس شهدا سبب تقویت هویت ملی و دینی ما خواهد بود.

اولین پایانه تاکسی خورشیدی تهران در منطقه ۵

در این مراسم همچنین محمدرضا پوریا فر شهردار منطقه ۵ گفت: افتتاح این پایانه تاکسیرانی که در منتهاالیه خط ۶ مترو احداث شده، نقش مهمی در ساماندهی سفرهای شهری، کاهش ترافیک و تسهیل جابجایی مسافران ایفا خواهد کرد. این پروژه نماد عزم شهرداری تهران برای توسعه حمل‌ونقل پاک و یکپارچه است

وی افزود: عملیات اجرای این پایانه با مساحت حدود ۹۰۰ متر مربع از اواسط سال ۱۴۰۳ آغاز شد. این پایانه که با نمایی ایرانی اسلامی طراحی شده است، شامل پنج خط بوده که مقاصدی از جمله سولقان، کن، شهران، امام‌زاده داوود (ع) و شهرک بهاران را پوشش می‌دهند.

شهردار منطقه ۵ به استفاده از انرژی خورشیدی در تأمین برق این پایانه با ظرفیت ۱۰۰ کیلووات اشاره کرد که با نصب ۱۸۲ پنل خورشیدی، علاوه بر تأمین بخشی از انرژی مصرفی، مازاد آن را به شبکه برق شهری متصل خواهد شد و از این طریق در گسترش استفاده از انرژی‌های پاک تأثیر بسزایی خواهد داشت.

پوریا فر تصریح کرد: این پایانه با ظرفیتی بالغ بر ۷۰ دستگاه تاکسی، توانایی جابجایی روزانه حدود ۵۰۰ مسافر در ساعت را داراست که گامی مؤثر در تکمیل زنجیره سفر شهری و تشویق شهروندان به استفاده از حمل‌ونقل عمومی محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است امروز همچنین طی مراسمی دیگر مقبره شهدای گمنام جنت‌الفردوس در خیابان ورزی شمالی نیز با حضور معاون شهردار تهران به‌طور رسمی افتتاح شد.