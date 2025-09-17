  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

رونمایی از پایانه شهید شیعه‌زاده با طرحی ایرانی- اسلامی در تجریش

رونمایی از پایانه شهید شیعه‌زاده با طرحی ایرانی- اسلامی در تجریش

پایانه تاکسیرانی شهید شیعه‌زاده در راستای تداوم نهضت مسقف‌سازی پایانه‌ها در سطح منطقه، با طراحی و معماری ایرانی - اسلامی در میدان تجریش احداث شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق بین شهردار منطقه یک تهران در مراسم رونمایی از پایانه شهید شیعه زاده که با حضور علی خموشی معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت تاکسیرانی شهر تهران، رضا جوان سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک، محمد چمن‌لو مدیر تاکسیرانی منطقه و… برگزار شد گفت: با هدف توسعه و بهبود کمی و کیفی زیرساختهای حمل و نقل پاک و خدمت رسانی مطلوب‌تر به شهروندان، لزوم احداث فضایی مناسب برای پایانه‌ها جهت محافظت از مسافرین در مقابل گرما، سرما و ریزش نزولات جوی، تامین آسایش و رفاه عمومی، افزایش میزان رضایت مندی مسافرین و رانندگان تاکسی و تداوم نهضت مسقف سازی پایانه‌های اتوبوس و تاکسی در سطح منطقه، عملیات اجرایی ساخت پایانه شهید شیعه زاده از آبان ماه سال گذشته در ضلع جنوب میدان تجریش و ابتدای خیابان شهید دربندی (مقصود بیک) آغاز و امروز به بهره برداری رسید.

وی افزود: منطقه یک دارای ۸ پایانه تاکسیرانی است که با اجرای نهضت مسقف سازی، دو پایانه ارم و تابناک سال گذشته به اتمام رسید و امسال نیز دو پایانه شهید شیعه‌زاده و تهرانی مسقف شدند و تنها یک پایانه قائم باقی می‌ماند که تا سال آتی تعیین تکلیف خواهد شد و همه پایانه‌ها به حمل و نقل استاندارد مسافرین خواهند رسید.

حق بین با اشاره به تاکید نگاه معمارانه با رویکرد ایرانی – اسلامی در ساخت پایانه‌ها گفت: پایانه شهید شیعه زاده در زمینی به مساحت ۸۳۰ متر مربع با معماری ایرانی - اسلامی و استفاده از طرح‌های اسلیمی اقتباس شده از معماری امامزاده صالح (ع) و گل‌های نیلوفری با هزینه‌ای در حدود ۱۲ میلیارد تومان درمیدان تجریش اجرا شد که زیبایی خاصی به این میدان داده است و منطبق بر بافت و هویت قدیمی شمیران است.

شهردار منطقه یک افزود: این پایانه با دوخط درکه، ونک با حدود ۱۴۰ دستگاه تاکسی خودرو و ۲۵ دستگاه تاکسی تلفنی آماده خدمات رسانی به مسافرین است و در آن فضایی برای نمازخانه تدارک دیده شده و نیمکت هم برای سهولت مسافرین و رانندگان در نظر گرفته شده است.

کد خبر 6592879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها