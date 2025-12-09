ماموستا مامدکلشی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برخی تحرکات سیاسی و رسانه‌ای مبنی بر پیشنهاد کاهش یا حذف بودجه برخی نهادهای فرهنگی در کشور، افزود: این اقدامات فرهنگ در کشور و نظام جمهوری اسلامی از پایه‌های انسجام ملی و زمینه ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود این اقدام نابجا و قابل بررسی است.

وی با تاکید بر اینکه معتقدم کار فرهنگی صحیح و تأثیرگذار، یکی از ارکان مهم پیشرفت و تعالی جامعه است و در شرایط کنونی کشور، توجه به این امر از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: اصلاح ساختارهای بودجه و نظارت بر هزینه کرد بودجه دولتی از ضروریات است اما نباید فرهنگ در این زمینه نادیده گرفته شود.

امام جمعه اهل سنت ارومیه خاطرنشان کرد: اصلاح ساختارهای اقتصادی و نظارت بر هزینه‌کرد بودجه‌های دولتی از ضروریات است تا منابع ملی به صورت شفاف و عادلانه در مسیر خدمت‌رسانی به مردم به کار گرفته شود اما این اقدام باید از هلدینگ های اقتصادی ناکارآمد شروع شود نباید به بهانه نظارت بر هزینه کرد بودجه بخش فرهنگی که توجه به آن ضروری است قربانی شود.

کلشی نژاد در ادامه تاکید کرد: تضعیف کار و نهادهای فرهنگی در این برهه زمانی به صلاح کشور نیز به جای این اقدام باید همه نهادهای دولتی، خصوصی و … برای ترویج فعالیت‌های فرهنگی پای کار بیایند تا زمینه توسعه کشور بهتر فراهم شود.

وی در ادامه با بیان اینکه به جای پیشنهاد برای کاهش بودجه‌های فرهنگی باید سازوکاری طراحی شود که با مدیریت بهینه، کارایی و اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی افزایش یابد، گفت: نهادهای فرهنگی غیردولتی و مشارکت مردمی نیز در این زمینه تقویت شوند تا بار مالی دولت کمتر شده و فعالیت‌های فرهنگی از تنوع و پویایی بیشتری برخوردار گردد.

امام جمعه اهل سنت ارومیه اضافه کرد: امیدوارم مسئولان با درایت و دوراندیشی، همچنان به مقوله فرهنگ به عنوان یک سرمایه ملی بنگرند و در عین حفظ استقلال و هویت فرهنگی کشور، زمینه توسعه فعالیت‌های فرهنگی را فراهم کنند.