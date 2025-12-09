به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم ناچیز فرهنگ در بودجه کشور اظهار کرد: مسئله فرهنگ کمبود بودجه نیست، بلکه بیتوجهی به اولویتهای واقعی و ملی است. وی افزود سهم فرهنگ از کل بودجه کشور تنها حدود دو و نیم درصد است، در حالی که میانگین جهانی بالای هفت درصد است و ایران تقریباً با نصف استاندارد جهانی حرکت میکند؛ بنابراین هرگونه بحث درباره کاهش بودجه فرهنگ از اساس با واقعیتهای کارشناسی همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: مقایسه کشورهای پیشرفته نشان میدهد فرهنگ یک سرمایه راهبردی است، نه هزینه قابل حذف. حتی در اقتصادهایی مانند ایالات متحده تا یازده درصد بودجه صرف فعالیتهای فرهنگی میشود و این رویکرد، هویت ملی و انسجام اجتماعی آنها را تقویت کرده است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: مشکل کشور کمبود پول نیست بلکه نحوه تخصیص آن است. تنها سود یک شرکت بزرگ دولتی مانند صنایع مس چندین برابر کل بودجه فرهنگ است و اگر فقط یک درصد از بودجه شرکتهای دولتی بهدرستی هدایت شود، معادل کل بودجه فرهنگی کشور خواهد بود. بریدن از همین سهم ناچیز فرهنگ نه منطقی است و نه به صلاح کشور.
بدری با اشاره به وضعیت صندوقهای بازنشستگی گفت: دولت سالانه بیش از ۳۳۰ همت برای جبران زیان این صندوقها پرداخت میکند؛ رقمی که دهها برابر بودجه فرهنگ است. در چنین شرایطی نمیتوان پذیرفت که ریشه چالشهای بودجهای کشور در حوزه فرهنگ قرار دارد.
وی همچنین در مقایسه بودجه ورزش و فرهنگ بیان کرد: بودجه وزارت ورزش تقریباً برابر کل بودجه فرهنگ و هنر کشور است، در حالی که اثرگذاری فرهنگی فرهنگ بسیار عمیقتر و ماندگارتر است. فرهنگ مستقیماً بر سبک زندگی، رفتار اجتماعی و انسجام ملی تأثیر میگذارد و کوچکترین ضربه به آن بهطور مستقیم امنیت اجتماعی را تضعیف میکند.
صدیف بدری در پایان تأکید کرد: ارزشهای فرهنگی چون ایثار، معنویت و روحیه ملی ستون وحدت جامعه بودهاند و هر تصمیم بودجهای که سهم فرهنگ را کوچک کند، درواقع این ستونها را تضعیف میکند. اصلاح ساختار بودجه از ساماندهی شرکتهای دولتی، مهار زیان صندوقها و حذف ساختارهای ناکارآمد آغاز میشود نه از حذف سهم اندک فرهنگ.
