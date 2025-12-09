به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همکاری بین شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت فرودگاه‌های عمان با هدف توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های عملیات پروازی، خدمات فرودگاهی، افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با حمل‌ونقل هوایی امضا شد.

این تفاهم‌نامه روز دوشنبه، ۱۷ آذرماه، بین «رامین کاشف‌آذر» سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و «نایف بن علی العبری» رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عمان به امضا رسید.

در این دیدار که با هدف توسعه تعاملات هوانوردی میان ایران و عمان برگزار شد، دو طرف بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های عملیات پروازی، خدمات فرودگاهی، افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با حمل‌ونقل هوایی تأکید کردند.

کاشف‌آذر با اشاره به ظرفیت‌های شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برای تبدیل شدن به یک قطب منطقه‌ای، آمادگی این مجموعه را برای همکاری‌های مشترک، تبادل تجربیات تخصصی و توسعه مسیرهای پروازی جدید اعلام کرد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عمان نیز با ابراز خرسندی از این دیدار، توسعه ارتباطات هوایی میان دو کشور را زمینه‌ساز افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری دانست و بر تداوم رایزنی‌ها و همکاری‌های مشترک تأکید کرد.

به گزارش مهر، طرفین همچنین توافق کردند کارگروه‌های تخصصی برای بررسی زمینه‌های عملیاتی همکاری تشکیل شود و برنامه‌ریزی‌ها در چارچوب رویکردهای بلندمدت هوانوردی دو کشور ادامه یابد.