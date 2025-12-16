نخستین کمیته توسعه شبکه پروازی فرودگاه امام تشکیل شد

رامین کاشف آذر، سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازطراحی ترمینال یک این فرودگاه، گفت: از حدود دو ماه گذشته، طرح‌های پراکنده پیشین در این حوزه جمع‌بندی شد و در نهایت به یک طرح جامع رسیدیم که در آن به‌صورت دقیق مشخص شد عملیات ترمینالی، گردش مسافر و نحوه بازآفرینی فرودگاه از منظر معماری و عملکردی چگونه خواهد بود.

وی افزود: در گام بعد، برای انتخاب بهترین طرح، یک فرایند رقابتی میان شرکت‌های آشنا با معماری فرودگاهی و مسائل عملیاتی فرودگاه برگزار شد که در مرحله نخست ۱۴ طرح موردبررسی قرار گرفت و پس از داوری اولیه، ۸ طرح به مرحله ارزیابی تخصصی راه یافت.

سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بیان کرد: هیئت داوری در نهایت ۵ طرح را برای ارائه و دفاع انتخاب کرد و سه طرح دیگر به دلیل نداشتن قابلیت ادامه رقابت حذف شدند. در ادامه، با برگزاری جلسه‌ای مبسوط و با حضور وزیر راه و شهرسازی، طرح‌ها به طور کامل بررسی و توضیحات معماران شنیده شد.

کاشف آذر ادامه داد: در نهایت چند طرح معماری به‌عنوان گزینه‌های برتر انتخاب و رتبه‌بندی شدند و مقرر شد تیم‌های منتخب در قالب مشاور، همکاری خود را با شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ادامه دهند تا فرایند بازطراحی و بازآفرینی ترمینال یک به‌صورت منسجم اجرایی شود.

وی با اشاره به گام‌هایی برای توسعه پروازهای خارجی گفت: راهبرد اصلی ما جذب حداکثری پروازهای بین‌المللی در چارچوب ظرفیت‌های موجود است، چراکه افزایش تعداد پروازها به طور مستقیم موجب افزایش دسترسی مردم ایران به مقاصد خارجی و توسعه سفرهای هوایی می‌شود و از این منظر در فرودگاه امام هیچ محدودیتی وجود ندارد.

اضافه‌شدن پرواز جدید اتریش به شبکه پروازی فرودگاه امام خمینی

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در همین مدت کوتاه، یک پرواز جدید به مقصد اتریش به شبکه پروازی فرودگاه اضافه شد، همچنین پروازهای شرکت «لوفت‌هانزا» نیز از ۱۶ ژانویه (۲۶ دی، ۱۴۰۴) به‌صورت عملیاتی آغاز می‌شود و بلیت‌های آن نیز به فروش رسیده است.

کاشف آذر ادامه داد: تلاش ما این است که این روند تداوم یابد و بتوانیم شرکت‌های هواپیمایی و خطوط پروازی بیشتری را جذب کنیم. در حال حاضر بیشترین مقاصد پروازی فرودگاه امام خمینی (ره) مربوط به ترکیه، عراق و امارات متحده عربی است، اما مذاکرات برای اضافه‌شدن مقاصد و ایرلاین‌های جدید در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: به همین منظور، برای نخستین‌بار «کمیته توسعه شبکه پروازی» با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری به‌صورت تمام‌وقت در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تشکیل شده و این کمیته به‌طور مستمر در حال مذاکره با شرکت‌های هواپیمایی مختلف است.

سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: ایجاد یک مسیر پروازی جدید برای ایرلاین‌ها فرایندی پیچیده است و نیازمند قرار گرفتن در برنامه‌های فصلی، سنجش ظرفیت بازار و ارزیابی توانمندی عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی است، اما باوجود این ملاحظات، این کمیته با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری به‌صورت جدی توسعه شبکه پروازی فرودگاه را دنبال می‌کند.