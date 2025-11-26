به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تمایل شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا برای ازسرگیری پروازهای خود به ایران و پس از تکمیل بررسی‌های تخصصی تیم کارشناسی این شرکت و برگزاری نشست‌های مشترک با مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری، پروازهای لوفت‌هانزا از ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۶ دی‌ماه) مجدد برقرار می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، فرآیند ارزیابی شرایط ایمنی و امنیتی پروازهای لوفت‌هانزا چندی پیش با حضور مدیر منطقه‌ای این شرکت در ایران، مدیر ارشد امنیت هوانوردی و مدیریت ریسک لوفت‌هانزا و نیز مدیر نمایندگی Austrian Airlines آغاز شد. اعضای این تیم طی چند روز حضور در سازمان هواپیمایی کشوری، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و مراکز عملیاتی، از بخش‌های مرتبط، سامانه‌ها و فرآیندهای مدیریتی و عملیاتی کشور بازدید کرده و جلسات تخصصی بررسی شرایط و نحوه برقراری پروازها را با مدیران و کارشناسان مربوطه برگزار کردند.

در پی این ارزیابی‌ها، لوفت‌هانزا تصمیم نهایی خود را برای بازگشت به بازار ایران اتخاذ کرده و مطابق هماهنگی‌ها، پروازهای این شرکت از مبدا فرانکفورت به ایران از ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ مجدداً آغاز خواهد شد.

بازار حمل‌ونقل هوایی ایران به دلیل تقاضای بالای سفرهای بین‌المللی و مناسبات گسترده ایران با سایر کشورها، برای شرکت‌های خارجی جذابیت‌های اقتصادی ارزیابی می‌شود. ازسرگیری پروازهای لوفت‌هانزا علاوه بر تقویت روابط حمل‌ونقلی میان ایران و آلمان، می‌تواند مسیر ورود دیگر شرکت‌های هواپیمایی اروپایی را نیز هموار کرده و زمینه را برای توسعه پروازهای ایران به مقاصد اروپایی و جهانی فراهم سازد.

بنا بر گزارش این سازمان، مشکلات عملیاتی و فنی پروازهای کوالالامپور رفع شده و شرکت ایران‌ایرتور از ابتدای هفته جاری پروازهای خود به مالزی را آغاز خواهد کرد.

در حوزه پروازهای منطقه‌ای، گسترش مسیرهای ایران و تاجیکستان طی ماه‌های اخیر از دستاوردهای مهم بوده است. شرکت هواپیمایی کیش‌ایر از ماه گذشته پروازهای منظم میان دو کشور را برقرار کرده و برنامه‌ریزی برای افزوده‌شدن مقاصد جدید مانند شیراز، کیش و چند شهر دیگر در حال انجام است. افزایش تقاضای سفر گردشگران تاجیکستان به ایران عامل اصلی توسعه این مسیر عنوان شده است.

همچنین سازمان هواپیمایی کشوری از ادامه مذاکرات با کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان و قرقیزستان خبر داده و اعلام کرده است که شرکت‌های ایرانی و خارجی پیشنهادهایی برای برنامه‌های پروازی جدید ارائه کرده‌اند.

در پی افزایش تقاضا برای سفر به شهرهای شمالی ایران از سوی مسافران کشورهای عراق، امارات، عمان، بحرین و برخی دیگر از کشورهای عربی، زیرساخت‌های لازم برای برقراری پروازهای VIP (جت شخصی) و پروازهای غیر برنامه‌ای در این منطقه نیز در حال آماده‌سازی است.

در پایان، سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد که مذاکرات برای توسعه پرواز تهران - پاریس همچنان ادامه دارد و نتیجه نهایی منوط به جمع‌بندی گفتگوهای و تکمیل فرآیندهای بین‌المللی خواهد بود.