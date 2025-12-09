به گزارش خبرنگار مهر، نتایج تکمیل ظرفیت در پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی امروز ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

پذیرفته شدگان این دوره باید از شنبه ۲۲ آذر تا چهارشنبه ۲۶ آذر جهت ثبت نام به دانشگاه علوم پزشکی محل پذیرش، مراجعه و بر اساس اطلاعیه دانشگاه مربوطه اقدام کنند.

شروع دوره پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی حداکثر تا روز دوشنبه اول دی ماه ۱۴۰۴ خواهد بود.

ارائه اصل مستندات ثبت نامی بر اساس سهمیه پذیرش و مدارک مربوط به طرح خدمت نیروی انسانی و خدمت نظام وظیفه برابر با فرم ثبت نامی به دانشگاه علوم پزشکی محل پذیرش، الزامی است.

سپردن اسناد تعهدات خدمات قانونی برابر با نمونه اسناد موجود در دانشگاه های علوم پزشکی و متناسب با سهمیه پذیرش، در هنگام ثبت نام الزامی است. عدم ارائه سند تعهد محضری در هنگام ثبت نام، به منزله انصراف خواهد بود.

توجه ۱: براساس مصوبه جلسه ۹۰۴ مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ شورای عالی انقالب فرهنگی، پذیرفته شدگان تمام دوره های آموزش رایگان پزشکی چه ثبت نام کنند یا ثبت نام نکنند و یا متعاقبا انصراف دهند، مشمول حکم ممنوعیت شرکت در آزمون دوره بعدی هستند.

توجه ۲: عدم تکمیل مراحل ثبت نام و یا عدم شروع به دوره در زمان اعلام شده، به منزله انصراف قطعی خواهد بود.

به گزارش مهر، مرحله تکمیل ظرفیت برای پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در روزهای ۴ تا ۱۱ آذر اجرا شد و براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی برای این مرحله یک هزار و ۳۵۶ نفر ظرفیت تعیین شد.

پیش از این پنجاه و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ با حضور ۱۲ هزار و ۲۵۷ نفر برگزار شد و نتایج نهایی پذیرش ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ منتشر شده بود.