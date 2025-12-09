به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز کلینیک چند تخصصی چاقی با هدف ارائه خدمات تخصصی و تیمی به کودکان و نوجوانانی که با مشکل اضافه وزن و چاقی مراجعه می‌کنند، راه‌اندازی شد.

در این کلینیک، کودکان و نوجوانانی که با مشکل افزایش وزن و چاقی مراجعه می‌کنند، تحت ارزیابی کامل و جامع قرار می‌گیرند؛ از بررسی‌های تغذیه‌ای و غددی گرفته تا ارزیابی‌های گوارشی و سلامت روان. هدف از این خدمات، تشخیص دقیق علل چاقی، پیشگیری از عوارض و ارائه درمان متناسب با نیاز هر بیمار است.

راه‌اندازی این کلینیک چند تخصصی، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات و بهبود سلامت کودکان بوده و می‌تواند نقش بسزایی در کنترل چاقی و ارتقای سبک زندگی سالم در جامعه ایفاد کند.