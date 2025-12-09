  1. استانها
نریمانی: قصوری در فوت دانش‌آموز سوزا دیده نشده است

قشم- دادستان عمومی و انقلاب قشم گفت:بر اساس بررسی‌های پزشکی و بازبینی دوربین‌های مدرسه، نشانه‌ای از اهمال‌کاری در حادثه فوت دانش‌آموز شهر سوزا مشاهده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرزاق نریمانی در توضیح جزئیات حادثه فوت یک دانش‌آموز دختر در شهر سوزا، ضمن ابراز تسلیت به خانواده داغدار و جامعه دانش‌آموزی، گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد قصوری در روند وقوع این حادثه مشاهده نشده است.

عبدالرزاق نریمانی بیان کرد: دانش‌آموز جان‌باخته پیش از این دارای سابقه بیماری زمینه‌ای از جمله صرع بوده و بر اساس گزارش پزشکی قانونی، احتمال می‌رود علت فوت، عارضه قلبی ناشی از همین سابقه بیماری باشد.

او افزود: تیم پزشکی بلافاصله پس از وقوع حادثه اقدامات احیای قلبی–ریوی را انجام داده‌اند، اما متأسفانه این تلاش‌ها نتیجه نداد و آثار بیماری زمینه‌ای در معاینات رسمی تأیید شده است.

دادستان قشم با اشاره به بررسی دوربین‌های مداربسته مدرسه و تطبیق زمان و نحوه بروز حادثه اظهار داشت: هیچ‌گونه نشانه‌ای از سهل‌انگاری یا اهمال کاری از سوی عوامل مدرسه مشاهده نشده است.

نریمانی همچنین گفت: خانواده این دانش‌آموز نیز با اطلاع کامل از سابقه بیماری وی، پس از اعلام نتایج بررسی‌ها، رضایت خود را برای انجام مراحل شرعی و مراسم تدفین اعلام کردند.

او تأکید کرد روند بررسی مستندات و گزارش‌های تخصصی ادامه دارد، اما یافته‌های فعلی نشان می‌دهد حادثه پیش‌آمده ناشی از عوامل پزشکی بوده است.

