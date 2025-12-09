به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرزاق نریمانی در توضیح جزئیات حادثه فوت یک دانشآموز دختر در شهر سوزا، ضمن ابراز تسلیت به خانواده داغدار و جامعه دانشآموزی، گفت: بررسیهای اولیه نشان میدهد قصوری در روند وقوع این حادثه مشاهده نشده است.
عبدالرزاق نریمانی بیان کرد: دانشآموز جانباخته پیش از این دارای سابقه بیماری زمینهای از جمله صرع بوده و بر اساس گزارش پزشکی قانونی، احتمال میرود علت فوت، عارضه قلبی ناشی از همین سابقه بیماری باشد.
او افزود: تیم پزشکی بلافاصله پس از وقوع حادثه اقدامات احیای قلبی–ریوی را انجام دادهاند، اما متأسفانه این تلاشها نتیجه نداد و آثار بیماری زمینهای در معاینات رسمی تأیید شده است.
دادستان قشم با اشاره به بررسی دوربینهای مداربسته مدرسه و تطبیق زمان و نحوه بروز حادثه اظهار داشت: هیچگونه نشانهای از سهلانگاری یا اهمال کاری از سوی عوامل مدرسه مشاهده نشده است.
نریمانی همچنین گفت: خانواده این دانشآموز نیز با اطلاع کامل از سابقه بیماری وی، پس از اعلام نتایج بررسیها، رضایت خود را برای انجام مراحل شرعی و مراسم تدفین اعلام کردند.
او تأکید کرد روند بررسی مستندات و گزارشهای تخصصی ادامه دارد، اما یافتههای فعلی نشان میدهد حادثه پیشآمده ناشی از عوامل پزشکی بوده است.
