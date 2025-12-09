  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸

توضیحات علوم پزشکی هرمزگان درباره علت مرگ یک دانش آموز در قشم

توضیحات علوم پزشکی هرمزگان درباره علت مرگ یک دانش آموز در قشم

قشم- مدیر روابط عمومی علوم پزشکی هرمزگان گفت: فوت یک دانش آموز دختر پایه یازدهم شهر سوزای قشم در مدرسه، به علت ایست قلبی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده حسن زاده افزود: پس از اعلام این اتفاق، گروه اورژانس سریعاً در مدرسه حضور یافت و دانش آموز به مرکز درمانی منتقل شد اما این دانش آموز جان خود را از دست داده بود که علت ایست قلبی و مرگ وی باید از سوی پزشکی قانونی اعلام شود.

حسین امیرتیموری فرماندار قشم نیز گفت: این دانش آموز اهل روستای گورزین، سابقه بیماری زمینه‌ای داشته است اما علت دقیق مرگ وی پس از بررسی اعلام می‌شود.

علی کرم زاده مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش هرمزگان گفت: این دانش آموز بیماری زمینه‌ای داشته که در پرونده سلامت وی ثبت بوده است.

کد خبر 6683445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها