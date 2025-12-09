انتقال ۱۵ پیکر شهید دیگر از محوطه بیمارستان الشفاء غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، دفاع مدنی نوار غزه امروز (سهشنبه) در اطلاعیهای اعلام کرد که ۱۵ پیکر شهید دیگر از محوطه بیمارستان الشفاء در شهر غزه منتقل شدهاند تا برای دفن مجدد در آرامگاههای رسمی آماده شوند.
بر اساس این گزارش، تیمهای دفاع مدنی در استان غزه، برای دومین روز متوالی، ۱۵ پیکر شهید را انتقال دادهاند که چهار نفر از آنها ناشناس هستند.
این پیکرها پیشتر در جریان جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی در داخل محوطه بیمارستان دفن شده بودند.
دفاع مدنی غزه افزود که تعداد کل پیکرهایی که از روز گذشته تاکنون از زیر خاک بیرون آورده شده، به ۱۱۳ پیکر رسیده است.
این نهاد تأکید کرد که هنوز تعدادی از پیکرها در داخل محوطه بیمارستان مفقود هستند و عملیات با همکاری مراجع ذیصلاح برای بیرون آوردن و انتقال آنها ادامه دارد.
