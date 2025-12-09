فعالیت تمامی مدارس گلستان غیر حضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به روند رو به رشد ابتلاء به آنفلوآنزا در استان گلستان و بر اساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران، مهدکودکها، پیشدبستانیها و تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی در ۱۴ شهرستان استان، طی چهارشنبه ۱۹ آذر بهصورت غیرحضوری و مجازی فعالیت خواهند کرد.
مسئولان بهداشتی با اشاره به افزایش موارد ابتلاء، رعایت نکات بهداشتی، تهویه مناسب محیطهای بسته و توجه به علائم اولیه بیماری را ضروری دانستند.
همچنین بر اساس این مصوبه، مادران شاغلی که فرزند مهدکودکی، پیشدبستانی یا دبستانی دارند، در این دو روز بهصورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.
نظر شما