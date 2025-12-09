شیوه برخورد شهردار پایتخت با فساد احتمالی در شهرداری تهران چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در ویژه برنامه روز دانشجو که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران امروز سه شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴ در دانشکده مدیریت برگزار شد در پاسخ به سوال دانشجویان پیرامون رویداد «هفته دیزاین تهران» با تأکید بر رویکرد ایجابی و توجه به مسائل فرهنگی شهر گفت: موضوعات فرهنگی شهر بسیار مهم است، اما آنچه که در دانشگاه اتفاق افتاد، اصلاً نسبتی با ما ندارد؛ هیچ نسبتی ندارد.

شهردار تهران افزود: اتفاقی که در دانشگاه افتاده، متولیان خاص خود را دارد. آنها اسم بی‌خود زده بودند. اصلاً ما نبودیم و این مسئله را قبلاً هم تکذیب کرده‌ایم.

زاکانی در ادامه هشدار داد: به اعتقاد من، آنچه دارد اتفاق می‌افتد، بخشی از یک سناریو برای کشور است. نسبت به آن همه باید حساس باشند و دقت داشته باشند و مواجهه منطقی کنند. افراط و تفریط خوب نیست. باید مواجهه منطقی داشته باشند تا بتوان این کار را به نحو احسن انجام داد.

شهردار تهران، در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات شهرداری برای مقابله با فساد اشاره کرد و گفت: فساد در شهرداری را به سه دسته تقسیم کردم: کسانی که خوردند و بردند، کسانی که در حال خوردن و بردن هستند و کسانی که به دریافت پول از مردم عادت کرده‌اند.

شهردار تهران با اشاره به دسته اول افزود: کسانی که خوردند و بردند، گفتیم باید اموال را برگردانند. در دو سال گذشته، چند ده میلیارد تومان پول و اموال شهری که خورده و برده شده بود، به شهرداری بازگردانده شد.

زاکانی به یک مورد نمونه اشاره و بیان کرد: یک پرونده مربوط به فروش یک فرصت ۶۰۰ میلیارد تومانی شهری به قیمت ۳ میلیارد تومان بود که آن را پیگیری و اموال را بازگرداندیم.

وی در مورد دسته دوم اظهار داشت: برای کسانی که در حال خوردن و بردن هستند، سیستم را شفاف می‌کنیم تا کسی نتواند این کار را انجام دهد. سیستم «امضای طلایی» نخواهیم داشت و تا پایان امسال سامانه «شهریار» به صورت غیرحضوری راه‌اندازی می‌شود. این سیستم، شهرسازی را شفاف و مبتنی بر درخواست متقاضی می‌کند.

شهردار تهران در مورد دسته سوم نیز گفت: کسانی که از مردم پول می‌گیرند، اگر به دلیل نیاز مالی این کار را می‌کنند، با ایجاد اشتغال و آموزش، سعی می‌کنیم این نیاز را برطرف کنیم. در عین حال نظارت می‌کنیم، در صورت خطا اولیه ارشاد می‌کنیم و اگر تکرار شود، به شدت برخورد می‌شود. حداقل در این مدت با ۷۰۰ نفر برخورد کرده‌ایم.