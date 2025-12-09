به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر سه شنبه در همایش بزرگداشت بیمه در بوشهر، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، ضمن تبریک این مناسبت به بانوان بیمه‌گذار، خاطرنشان شد: امنیت در جریان زندگی و زیست اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بیمه به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین این امنیت نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

وی افزود: برگزاری این همایش و حضور گسترده بیمه‌گذاران نشان‌دهنده انسجام و هم افزایی فعالان این حوزه در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه است، شرکت‌های بیمه نباید صرفاً در زمان وقوع خسارت در کنار مردم باشند بلکه لازم است با آموزش و فرهنگ‌سازی در جامعه نیز نقش‌آفرینی کنند.

فرماندار بوشهر با اشاره به ضرورت آموزش همگانی، تصریح کرد: آموزش و ارتقای فرهنگ بیمه باید از مدارس آغاز شود تا کودکان و اقشار مختلف جامعه با اهمیت بیمه و شیوه‌های مقابله با خطرات احتمالی آشنا شوند، این امر می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح آگاهی عمومی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی در برابر مخاطرات باشد.

وی افزود: بیمه‌گذاران و فعالان این صنعت باید نگاه خود را فراتر از جبران خسارت قرار دهند و با ایفای نقش آموزشی و اجتماعی در کنار مردم حضور داشته باشند، این مسئولیت اجتماعی می‌تواند جایگاه بیمه را در زندگی روزمره مردم بیش از پیش تثبیت کند.