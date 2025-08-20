  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

سازمان‌های مردم‌نهاد بازوی توانمند توسعه در بوشهر هستند

سازمان‌های مردم‌نهاد بازوی توانمند توسعه در بوشهر هستند

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد با حضور فعال و مستقل خود می‌توانند در مسیر توسعه شهرستان نقشی محوری و اثرگذار ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر چهارشنبه در نشست با فعالان سمن‌ها با اشاره به اهمیت نقش مردم در حفظ امنیت و پیشرفت کشور اظهار کرد: تجربه تاریخی ایران در دوران جنگ و بحران، اتحاد و همدلی مثال‌زدنی جامعه اسلامی را به نمایش گذاشت و ظرفیت‌های ارزشمند مردمی در حوزه همبستگی و همکاری را اثبات کرد.

وی ادامه داد: این ویژگی‌های اجتماعی، علاوه بر تضمین امنیت ملی، مسئولیت نهادهای دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد را در مسیر خدمت‌رسانی به مردم سنگین‌تر و حساس‌تر می‌سازد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر رسالت محوری نهادهای مردمی در توسعه کشور بیان کرد: استقلال این سازمان‌ها در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های اجتماعی و توسعه‌ای ضروری است و می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای و بهبود کیفیت زندگی شهروندان شود.

مظفری با اشاره به ضرورت شناسایی ظرفیت‌های محلی و بهره‌گیری از تجربه و توان سازمان‌های مردم‌نهاد تصریح کرد: حضور فعال این نهادها در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های شهرستان دارد.

وی تعامل سازنده میان نهادهای دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد را عاملی مؤثر در تحقق اهداف توسعه‌ای دانست و افزود: این همکاری می‌تواند مسیر توسعه پایدار را در شهرستان بوشهر هموار سازد.

در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد ضمن ارائه گزارش فعالیت‌ها، به بیان دغدغه‌ها و پیشنهادات خود در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و محیط‌زیستی پرداختند.

کد خبر 6566258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها