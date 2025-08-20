به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر چهارشنبه در نشست با فعالان سمنها با اشاره به اهمیت نقش مردم در حفظ امنیت و پیشرفت کشور اظهار کرد: تجربه تاریخی ایران در دوران جنگ و بحران، اتحاد و همدلی مثالزدنی جامعه اسلامی را به نمایش گذاشت و ظرفیتهای ارزشمند مردمی در حوزه همبستگی و همکاری را اثبات کرد.
وی ادامه داد: این ویژگیهای اجتماعی، علاوه بر تضمین امنیت ملی، مسئولیت نهادهای دولتی و سازمانهای مردمنهاد را در مسیر خدمترسانی به مردم سنگینتر و حساستر میسازد.
فرماندار بوشهر با تأکید بر رسالت محوری نهادهای مردمی در توسعه کشور بیان کرد: استقلال این سازمانها در برنامهریزی و اجرای فعالیتهای اجتماعی و توسعهای ضروری است و میتواند زمینهساز ارتقای شاخصهای توسعهای و بهبود کیفیت زندگی شهروندان شود.
مظفری با اشاره به ضرورت شناسایی ظرفیتهای محلی و بهرهگیری از تجربه و توان سازمانهای مردمنهاد تصریح کرد: حضور فعال این نهادها در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و محیطزیستی نقش مهمی در پیشبرد برنامههای شهرستان دارد.
وی تعامل سازنده میان نهادهای دولتی و سازمانهای مردمنهاد را عاملی مؤثر در تحقق اهداف توسعهای دانست و افزود: این همکاری میتواند مسیر توسعه پایدار را در شهرستان بوشهر هموار سازد.
در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان سازمانهای مردمنهاد ضمن ارائه گزارش فعالیتها، به بیان دغدغهها و پیشنهادات خود در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و محیطزیستی پرداختند.
