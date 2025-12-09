نجمی: ۲ شهروندی مشهدی از حادثه سقوط آسانسور نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش پاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: حادثه سقوط آسانسور در یک ساختمان مسکونی پنج طبقه واقع در سپاه ۲۷ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
مدیر منطقه ۲ و سخنگوی عملیات سازمان آتشنشانی مشهد افزود: بلافاصله آتشنشانان ایستگاه ۹ شهدا در محل حاضر شده و عملیات نجات را آغاز کردند.
وی تصریح کرد: در این حادثه دو نفر در اثر کنده شدن موتور آسانسور و سقوط کابین در داخل محبوس شده بودند که با سرعت عمل و مهارت بالای آتش نشانان به سلامت از آسانسور خارج شدند.
نجمی در پایان با اشاره به این حادثه هشدار داد: بازدیدهای دورهای فنی و سرویس منظم آسانسورها توسط شرکتهای معتبر، ضامن ایمنی ساکنان و جلوگیری از وقوع چنین حوادث خطرناکی است.
