  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

نجمی: ۲ شهروندی مشهدی از حادثه سقوط آسانسور نجات یافتند

نجمی: ۲ شهروندی مشهدی از حادثه سقوط آسانسور نجات یافتند

مشهد- مدیر منطقه ۲ و سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد از نجات دو نفر از حادثه سقوط آسانسور در یک ساختمان مسکونی واقع در خیابان سپاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش پاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: حادثه سقوط آسانسور در یک ساختمان مسکونی پنج طبقه واقع در سپاه ۲۷ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

مدیر منطقه ۲ و سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۹ شهدا در محل حاضر شده و عملیات نجات را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: در این حادثه دو نفر در اثر کنده شدن موتور آسانسور و سقوط کابین در داخل محبوس شده بودند که با سرعت عمل و مهارت بالای آتش نشانان به سلامت از آسانسور خارج شدند.

نجمی در پایان با اشاره به این حادثه هشدار داد: بازدیدهای دوره‌ای فنی و سرویس منظم آسانسورها توسط شرکت‌های معتبر، ضامن ایمنی ساکنان و جلوگیری از وقوع چنین حوادث خطرناکی است.

کد خبر 6683764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها