نجمی: ۲ شهروندی مشهدی از حادثه سقوط آسانسور نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش پاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: حادثه سقوط آسانسور در یک ساختمان مسکونی پنج طبقه واقع در سپاه ۲۷ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

مدیر منطقه ۲ و سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۹ شهدا در محل حاضر شده و عملیات نجات را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: در این حادثه دو نفر در اثر کنده شدن موتور آسانسور و سقوط کابین در داخل محبوس شده بودند که با سرعت عمل و مهارت بالای آتش نشانان به سلامت از آسانسور خارج شدند.

نجمی در پایان با اشاره به این حادثه هشدار داد: بازدیدهای دوره‌ای فنی و سرویس منظم آسانسورها توسط شرکت‌های معتبر، ضامن ایمنی ساکنان و جلوگیری از وقوع چنین حوادث خطرناکی است.