به گزارش خبرنگار مهر، امیر رحیمیان عصر سه‌شنبه در مراسم جشن گلریزان در رودسر اظهار داشت: در سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان و در شش ماهه نخست سال جاری ۵۸ میلیون تومان با مشارکت نهادهای دولتی و مؤسسات خیریه جمع‌آوری شده است.

وی با اشاره به همکاری اداره اموال تملیکی گیلان افزود: ۲۱۲ قلم کالا شامل البسه، کفش و انواع لوازم تحریر به تعداد ۴۲ هزار عدد و به ارزش ۱۳ میلیارد تومان در بین خانواده‌های مددجوی حوزه اجتماعی و توان‌یابان توزیع خواهد شد.

معاون مشارکت‌های مردمی مراکز بهزیستی گیلان با بیان اینکه پویش‌های مثبت ماه، فطریه، دهه ولایت، عیدانه، ولیمه مهربونی، حجاج و تهیه لوازم توان‌بخشی توسط مردم راه‌اندازی شده، خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری جشن گلریزان، روانه کردن کمک‌های مردمی به خانه‌های مددجویان است.

رحیمیان در پایان گفت: دولت به شرکت‌هایی که حس مسئولیت اجتماعی و مشارکت مردمی داشته‌اند، معافیت مالیاتی اعطا کرده است.