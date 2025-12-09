پاتوق های آلوده به مواد مخدر در آزادشهر جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن شیخی اظهار کرد: طرح امنیت محله محور و جمع آوری پاتوق‌های آلوده به مواد مخدر در ۴۸ ساعت گذشته توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان آزادشهر اجرایی شد.

وی گفت: با هم افزایی و هم پوشانی سایر رده‌های تخصصی و کوپ در فرماندهی انتظامی شهرستان، ۲۶ معتاد متجاهر و خرده فروش مواد مخدر و برپا کنندگان این پاتوق‌ها شناسایی و برابر قانون دستگیر شدند.

شیخی با بیان اینکه در بازرسی مخفیگاه متهمان مقادیری مواد مخدر از نوع صنعتی و سنتی کشف شد، افزود: پرونده در این رابطه تشکیل و همگی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آزادشهر، گفت: اجرای طرح آرامش در شهر تداوم داشته و پلیس برابر قانون با اینگونه جرایم برخورد خواهد کرد.