۱۴ خرده فروش و ۸ متهم متواری در لنجان دستگیر شدند

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور با هدف برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی به صورت هدفمند در سطح شهرستان اجرایی شد.

وی افزود: در راستای این طرح مأموران با بررسی‌های گسترده میدانی و اقدامات دقیق پلیسی در نهایت ضمن کشف بیش از ۲ کیلو انواع مواد مخدر، ۱۴ خرده فروش مواد افیونی را نیز شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان با اشاره به دستگیری ۸ متهم تحت تعقیب در این طرح خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.