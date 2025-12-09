۲ سارق زورگیر در سمیرم دستگیر شدند

سرهنگ محمود رضا صادقی در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر زورگیری و سرقت کیف حامل مدارک و یک قطعه طلا از ۲ شهروند، موضوع برای بررسی در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام تحقیقات و اقدامات پلیسی کمتر از ۱۲ ساعت، ۲ سارق که با استفاده از سلاح سرد اقدام به زورگیری می‌کردند را شناسایی و آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه سارقان چند قبضه سلاح سرد به همراه اموال مسروقه کشف شد، گفت: متهمان ضمن اعتراف به بزه ارتکابی برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.