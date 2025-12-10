عباسی: باند بزرگ سوداگران مرگ در زنجان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عباسی با بیان اینکه باند گسترده تولید و توزیع مواد مخدر شیشه پس از ماهها رصد اطلاعاتی از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) زنجان منهدم شد، افزود: این باند تولید و توزیع گسترده مواد مخدر شیشه، با رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارهکل اطلاعات زنجان و طی عملیاتی مشترک با فرماندهی انتظامی استان منهدم شد.
وی با قدردانی از تلاش شبانهروزی ضابطین خاص و همراهی مردم شریف استان، اظهار داشت: ماهها کار اطلاعاتی دقیق به شناسایی، دستگیری و متلاشی شدن این شبکه فعال در چندین استان کشور منجر شد.
عباسی تصریح کرد: در این عملیات ۲۱۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شیشه کشف و ضبط شد که ضربهای مهم به بنیانهای سوداگران مرگ به شمار میرود.
دادستان زنجان از مردم خواست با هوشیاری و گزارش بهموقع موارد مشکوک، یاریگر دستگاههای امنیتی و انتظامی باشند و خانوادهها نیز فرزندان خود را نسبت به پیامدهای تلخ اعتیاد آگاه کنند تا خدای نکرده شاهد بروز ناهنجاری به سبب گرفتاری در دام مواد مخدر در خانوادهها نباشیم.
