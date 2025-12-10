به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کرمی روز چهارشنبه در ادامه سلسله بازدیدهای شهرستانی خود، از محل فرمانداری آذرشهر، بخشداری‌های گوگان، ممقان، مرکزی و خانه‌های سازمانی این شهرستان بازدید گرده و در نشستی صمیمی با همکاران حاضر در این واحدها، به گفت‌وگو نشست و دغدغه‌ها، انتقادها و پیشنهادات آنان را مورد توجه قرار داد.

وی در این جلسه پس از شنیدن نقطه نظرات همکاران، راهکارهای عملی برای رفع چالش‌های مطرح شده ارائه و برنامه‌های آتی معاونت متبوعش در این حوزه‌ها را بررسی کرد.

کرمی هدف از این بازدیدها و دیدارهای شهرستانی را شناسایی نقاط قوت شهرستان‌ها و رفع کاستی‌های معاونت توسعه مدیریت در راستای تحقق اهداف سازمانی عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به قانون منع تصدی‌گری استانداری‌ها از درآمدها طبق قانون خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۱، تلاش‌های در حال انجام برای تبدیل اعتبارات استانداری از استانی به ملی را تشریح نمود و از همکاران فرمانداری و بخشداری‌ها خواست تا از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای محقق شدن نهایی این مهم، استفاده حداکثری به عمل آورند.

در پایان این نشست و به مناسبت فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، معاون توسعه مدیریت و منابعاستانداری آذربایجان شرقی، از بانوان شاغل در فرمانداری و بخشداری‌های تابعه شهرستان آذرشهر تجلیل به عمل آورد.