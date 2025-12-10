  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۰

کرمی: جلب رضایت حداکثری سرمایه‌های انسانی برای ما بسیار ارزشمند است

کرمی: جلب رضایت حداکثری سرمایه‌های انسانی برای ما بسیار ارزشمند است

تبریز- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی، در جریان بازدید از فرمانداری و بخشداری‌های شهرستان آذرشهر، بر اهمیت ویژه جلب رضایت همکاران و سرمایه‌های انسانی مجموعه تأکیدکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کرمی روز چهارشنبه در ادامه سلسله بازدیدهای شهرستانی خود، از محل فرمانداری آذرشهر، بخشداری‌های گوگان، ممقان، مرکزی و خانه‌های سازمانی این شهرستان بازدید گرده و در نشستی صمیمی با همکاران حاضر در این واحدها، به گفت‌وگو نشست و دغدغه‌ها، انتقادها و پیشنهادات آنان را مورد توجه قرار داد.

وی در این جلسه پس از شنیدن نقطه نظرات همکاران، راهکارهای عملی برای رفع چالش‌های مطرح شده ارائه و برنامه‌های آتی معاونت متبوعش در این حوزه‌ها را بررسی کرد.

کرمی هدف از این بازدیدها و دیدارهای شهرستانی را شناسایی نقاط قوت شهرستان‌ها و رفع کاستی‌های معاونت توسعه مدیریت در راستای تحقق اهداف سازمانی عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به قانون منع تصدی‌گری استانداری‌ها از درآمدها طبق قانون خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۱، تلاش‌های در حال انجام برای تبدیل اعتبارات استانداری از استانی به ملی را تشریح نمود و از همکاران فرمانداری و بخشداری‌ها خواست تا از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای محقق شدن نهایی این مهم، استفاده حداکثری به عمل آورند.

در پایان این نشست و به مناسبت فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، معاون توسعه مدیریت و منابعاستانداری آذربایجان شرقی، از بانوان شاغل در فرمانداری و بخشداری‌های تابعه شهرستان آذرشهر تجلیل به عمل آورد.

کد خبر 6684090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها