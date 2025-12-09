سرمست: فعال تر شدن واحدهای صنعتی و تولیدی برای توسعه صادرات اهمیت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه شنبه در بازدید از چند واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی شهرستان عجب شیر در قالب برنامه «سه شنبه‌های اقتصادی»، با اشاره به اهمیت فعال‌تر شدن واحدهای صنعتی و تولیدی برای توسعه صادرات، اظهار کرد: باید توجه داشت که بدون توجه به موضوع صادرات اصل رقابت و بهره مندی از فناوری‌های نوین میسر نمی‌شود.

وی با بیان اینکه مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی در کارگروه‌های تخصصی رصد، بررسی و راه حل‌های اجرایی برای رفع آنها ارائه می‌شود، تعامل و همکاری‌های نزدیک بین صاحبان صنایع و دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها را ضرورت برون رفت از شرایط سخت تحریمی و گشایش در حوزه‌های صادراتی برشمرد.

سرمست با تأیید وجود چالش‌های جدی در واحدهای تولیدی کشور و استان، تلاش و اهتمام دولت و مدیریت آذربایجان شرقی را رایزنی و پیگیری‌های اساسی برای رفع این مشکلات اعلام کرد. ن

وی مشکلات نقدینگی، سرمایه در گردش، ماشین آلات فرسوده، کمبود و گرانی مواد اولیه، افزایش هزینه‌های انرژی اعم از برق و آب و گاز، نیاز به تقویت زیرساخت انرژی و دشواری‌های مربوط به تأمین سوخت تجهیزات گرمایشی را از جمله چالش‌های اساسی حوزه تولید و صنعت آذربایجان شرقی برشمرد.

سرمست در بازدید از یک واحد گلخانه‌ای با تاکید بر اینکه توسعه گلخانه‌ها در بخش کشاورزی نقش مهمی در پایداری تولید و مدیریت مصرف آب دارد، دستور داد مسائل طرح شده در نهادهای تخصصی استان بررسی و راهکارهای لازم برای پشتیبانی از این واحد ارائه شود.

بازدید از یک واحد تولیدی صنایع پلمیری، یک مجتمع فولادی، واحد تولیدی انواع کنسانتره میوه، بسته بندی آبمیوه، نکتار و نوشیدنی‌های میوه‌ای و یک واحد تولیدی محصولات گلخانه‌ای از برنامه‌های مهم سفر استاندار آذربایجان شرقی به شهرستان عجب شیر بود.