فرارسیدن روز زن و روز مادر، که با سالروز ولادت حضرت فاطمهی زهرا (سلامالله علیها) اسوهی حکمت، ایثار و انسانیت همراه است، فرصتی مغتنم برای تجلیل از مقام والای بانوان و نقش بیبدیل آنان در ساختن جامعهای پویا و متعالی است.
در نگاه دولت وفاق ملی، توجه به حقوق و جایگاه زن تنها یک شعار نیست، بلکه خطمشی عملی و مسیری روشن در جهت بهکارگیری همهی ظرفیتهای ملی برای توسعه است. این دولت باور راسخ دارد که تحقق «توسعهی متوازن، عادلانه و پایدار» بدون حضور فعال، مؤثر و مسئولانهی نیمی از جمعیت کشور، که بانوان فرهیخته و توانای ایران اسلامی هستند، ممکن نخواهد بود.
امروز، شاهدیم که زنان ایرانی در عرصههای گوناگون علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فناوریهای نوین، نه تنها حضور داشتهاند، بلکه با عملکردی درخشان و الهامبخش، پیشران بسیاری از موفقیتهای ملی بودهاند. از کانون گرم خانواده تا مراکز مهم علمی، پژوهشی، اجرایی و مدیریتی، ردپای تلاش، خلاقیت و مدیریت مدبرانهی بانوان در پیشبرد اهداف کشور به وضوح نمایان است.
در استان آذربایجان شرقی نیز، با اهتمام به این رویکرد ملی، بر آنیم تا با گسترش سیاستهای حمایتی و ایجاد فرصتهای برابر، زمینهی مشارکت هرچه بیشتر بانوان توانمند را در سطوح مختلف مدیریتی و تصمیمسازی فراهم کنیم. ما بهدرستی دریافتهایم که توسعهی همهجانبهی استان در گرو بهرهگیری از ظرفیت کامل همهی سرمایههای انسانی، به ویژه بانوان نخبه و پرتلاش است.
اینجانب ضمن به پاسداشت مجاهدتهای خالصانه و عملکرد شایستهی تمامی مادران، دختران و بانوان غیور استان آذربایجان شرقی و میهن عزیزمان، این مناسبت ارزشمند را صمیمانه تبریک و تقدیر عرض میکنم. از درگاه خداوند متعال، برای همهی این عزیزان، سلامتی، سعادت و موفقیت روزافزون مسئلت دارم.
به امید فردایی درخشانتر در سایهی همکاری و همدلی همهی فرزندان ایرانزمین.
