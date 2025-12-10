به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری صبح چهارشنبه در بازدید از مجتمع ندامتگاهی شهید لاجوردی اظهار کرد: امروز به همراه اعضای شورای تأمین شهرستان اردبیل ضمن بازدید از این ندامتگاه، در جریان آخرین وضعیت خدمات اصلاحی، تربیتی و رفاهی در حوزه زندانبانی قرار گرفتیم.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در استانداردسازی فضاهای نگهداری، بهبود خدمات زندانبانی و رویکرد اصلاحمحور مجموعه، فضای ندامتگاه را همسو با شاخصهای حقوق شهروندی و کرامت انسانی ارزیابی کرد.
فرماندار اردبیل با بیان اینکه هر دستگاه اجرایی موظف است به وظیفه خود در قبال حقوق اجتماعی زندانی عمل کند، خواستار مشارکت فعال همه سازمانها و نهادها در حمایت از برنامههای اصلاحی، تربیتی و زیرساختی زندان شد.
قلندری به ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی جهت مشارکت در بهبود وضعیت خدماتی، رفاهی و زیرساختی زندان اشاره کرد و گفت: در این خصوص برای رفع برخی از مشکلات قول میدهیم که اقدامات لازم را انجام دهیم.
امنیت پایدار در زندان، خط مقدم امنیت جامعه است
محمد جوادی مدیرکل زندانهای استان اردبیل نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت عمومی مراکز تأمینی گفت: خدمات حمایتی، رفاهی، آموزشی، بهداشتی و … برای گروههای هدف و رویکرد انسانمدار در زندانبانی اسلامی قابل مقایسه با هیچ نظام حقوقی در جهان نیست.
وی با بیان اینکه امنیت پایدار در زندان، خط مقدم امنیت جامعه است و کوچکترین خلل در آن میتواند تبعات اجتماعی بدنبال داشته باشد، از حمایت مقامات قضائی در کسب موفقیتهای کشوری در حوزههای مختلف زندانبانی قدردانی نمود.
مدیرکل زندانهای استان با اشاره به سختی کار همکاران، نیازهای جاری در حوزه تعمیر، تجهیز و نوسازی زیرساختها، بر ضرورت تأمین اعتبارات لازم و حمایت دستگاههای مسئول برای ارتقای بیش از پیش سطح خدمات تأکید کرد.
دیدار با زندانیان و رسیدگی به مطالبات آنان و بازدید از کارگاههای اشتغال، فرهنگی و بهداری در کانون اصلاح و تربیت، بازداشتگاه و ندامتگاه زنان از دیگر برنامههای اعضای شورای تأمین بود.
