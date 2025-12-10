  1. استانها
  2. اردبیل
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

قلندری: رسانه ملی در معرفی ظرفیت‌های اردبیل نقش تاثیرگذاری دارد

قلندری: رسانه ملی در معرفی ظرفیت‌های اردبیل نقش تاثیرگذاری دارد

اردبیل-فرماندار اردبیل گفت: صدا و سیمای اردبیل نقش اساسی و تاثیرگذار در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، گردشگری، کشاورزی وسایر ظرفیت ها دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای معرفی هرچه بهتر و ویژه شهرستان اردبیل نیازمند اهتمام ویژه صدا و سیمای استان اردبیل هستیم که در این راستا برنامه‌های مختلفی در حال اجرا است.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای اجرای برنامه ایران جان با محوریت اردبیل افزود: دراین زمینه فرمانداری اردبیل آماده هرگونه حمایت و همکاری برای اجرای هرچه بهتر این برنامه است.

فرماندار اردبیل تاکید کرد: از تمام ظرفیت‌ها برای فراهم کردن زیرساخت‌های تولید برنامه‌های رسانه ملی در اردبیل استفاده می‌کنیم و در این زمینه تمام اقدامات لازم انجام می‌شود.

سید محسن لطیفی، مدیرکل صدا و سیمای استان اردبیل ضمن قدردانی از فرماندار اردبیل در راستای همکاری خوب و مناسب گفت: برای معرفی اردبیل در حوزه‌های مختلف چند برنامه وسریال در حال تولید است.

وی از اجرای برنامه ایران جان با محوریت معرفی اردبیل خبرداد و افزود: باید جایگاه والا و ویژه اردبیل به همگان معرفی شود که رسانه ملی در این زمینه ازهیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.

گفتنی است در این جلسه از فرزاد قلندری فرماندار اردبیل توسط مدیرکل صدا و سیمای استان اردبیل تجلیل و قدردانی شد.

کد خبر 6684877

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها