ظفرقندی: اجرای سیاست های جمعیتی عزم ملی می خواهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشست مشترک فراکسیون زنان و خانواده مجلس، با وزیر بهداشت به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مادر، در محل وزارت بهداشت برگزار شد.

محمدرضا ظفرقندی، در این نشست با اشاره به قانون جوانی جمعیت، اظهار داشت: مسئله جمعیت یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های کشور است و این موضوع ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد و صرفاً اتکا به قانون کافی نیست و نیاز به برنامه و عزم ملی با رویکرد علمی داریم و می‌توانیم با این اقدام به تدریج شیب کاهشی را اصلاح کنیم؛ در هیچ کشوری با یک بخشنامه و یک دستور این مسیر اصلاح نشده است.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته مثل کره جنوبی و ژاپن، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای حمایت از خانواده‌ها انجام می‌شود، اما ما هنوز با چالش‌هایی در مسیر اجرای سیاست‌های جمعیتی روبه‌رو هستیم.

وزیر بهداشت با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی و دانشگاهی، گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای تقویت ظرفیت‌ها و اصلاح شیب کاهشی جمعیت در حال انجام است.

وی تأکید کرد: عزم ملی و همکاری بین وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مسکن ضروری است تا اقدامات جمعیتی به نتیجه برسد و دارو و خدمات به دست مردم برسد.

وزیر بهداشت افزود: سلامت جامعه و اصلاح روند جمعیت نیازمند برنامه‌ریزی علمی، پایش منظم و اجرای اکشن پلن فرهنگی و رسانه‌ای است تا نتایج ملموس در زندگی مردم دیده شود.