  1. استانها
  2. همدان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

بارش برف در گردنه اسدآباد؛ مسیر پیست اسکی همدان مسدود شد

همدان- رئیس پلیس راه استان همدان از بارش برف در گردنه اسدآباد و لغزندگی جاده‌های استان خبر داد و گفت: مسیر پیست اسکی تا اطلاع ثانوی مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان سرمدی با اشاره به وضعیت تردد در جاده‌های استان همدان اظهار کرد: هم‌اکنون در گردنه اسدآباد شاهد بارش برف هستیم اما با تلاش مأموران پلیس راه و نیروهای راهداری، مشکلی در تردد خودروها وجود ندارد.

وی افزود: رانندگان باید از هرگونه عجله، تغییر مسیر ناگهانی و سبقت غیرمجاز خودداری کرده و با سرعت مطمئنه حرکت کنند. همچنین به دلیل لغزندگی سطح جاده و افزایش مسافت ترمزگیری، رعایت فاصله طولی الزامی است.

رئیس پلیس راه استان همدان با تأکید بر پرهیز از سفرهای غیرضروری گفت: رانندگانی که ناچار به تردد هستند، حتماً با تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ، وسایل گرمایشی و سوخت کافی سفر کنند.

سرهنگ سرمدی همچنین از انسداد مسیر همدان تویسرکان (منتهی به پیست اسکی) تا اطلاع ثانوی خبر داد و افزود: رانندگان مسیرهای جایگزین را برای تردد انتخاب کنند.

کد خبر 6684147

