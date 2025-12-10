مرگ مغزی بیمار شاهرودی؛ حمید عباسی نجاتگر بیماران نیازمند شد

محمد حسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تأیید مرگ مغزی بیماری در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان امام حسین شاهرود خبر داد و ادامه داد: بیمار حمید عباسی نجات ۶۲ ساله و ساکن شاهرود بود.

وی افزود: آزمایش‌های لازم توسط پزشکان انجام و با تأیید مرگ مغزی پروسه پرونده پزشکی این بیمار وارد فاز دیگری شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از خانواده این مرحوم تقدیر کرد و اینگونه اظهار داشت: با رضایت خانواده این بیمار به تهران منتقل و مورد عمل پیوند اعضا قرار گرفت.

امامیان تصریح کرد: با حضور تیم جراحی مجرب عمل برداشت عضو زنده یاد حمید عباسی نجات توسط تیم جراحی انجام و به بیماران نیازمند پیوند زده شد.

وی با ابراز همدردی و تسلیت به خانواده این مرحوم اضافه کرد: نجات همان گونه که در فامیلی خود ناجی بودن را یدک می‌کشید اکنون نیز پس از مرگ نجاتگر دیگر هموطنان خود شد که نام ایشان همواره جاودانه خواهد ماند.

به گزارش مهر، طی سال جاری این پنجمین بیمار مرگ مغزی شاهرود بود که با رضایت خانواده اعضایش به چند بیمار نیازمند جان تازه بخشید.