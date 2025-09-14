سومین اهدای عضو در شاهرود؛ «احسان دزیانیان» جاودانه شد

محمد حسن امامیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه چندی پیش احسان دزیانیان ساکن شاهرود دچار مرگ مغزی شد، ابراز داشت: با تأیید مرگ مغزی بیمار پروسه وارد فاز دیگری شد.

وی با بیان اینکه خانواده این جانبخش با اهدای عضو عزیز از دست رفته خود موافقت کردند، افزود: بلافاصله مراحل انتقال بیمار به تهران برای اجرای عمل پیوند عضو انجام گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه اعضا و نسوج قابل پیوند این شهروند ۳۹ ساله به بیماران نیازمند اهدا شد، ابراز داشت: با این انجام کار نیک و پسندیده چند بیمار جان تازه یافتند.

امامیان ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده دزیانیان، تصریح کرد: یاد و نام این روشن روان‌ها تا ابد جاودان و ماندگار خواهد بود.

وی با بیان اینکه این سومین مرگ مغزی و رضایت خانواده برای اهدا عضو در شاهرود است، افزود: به خانواده این سه عزیز بزرگوار درود می‌فرستیم و صلوات نیز نثار روح بزرگوار عزیزان می‌کنیم.