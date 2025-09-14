  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۳

سومین اهدای عضو در شاهرود؛ «احسان دزیانیان» جاودانه شد

سومین اهدای عضو در شاهرود؛ «احسان دزیانیان» جاودانه شد

شاهرود- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از وقوع سومین مرگ مغزی بیمار شاهرودی در سالجاری خبر داد و گفت: با رضایت خانواده در اهدای عضو، جانبخش احسان دزیانیان جاودانه شد.

محمد حسن امامیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه چندی پیش احسان دزیانیان ساکن شاهرود دچار مرگ مغزی شد، ابراز داشت: با تأیید مرگ مغزی بیمار پروسه وارد فاز دیگری شد.

وی با بیان اینکه خانواده این جانبخش با اهدای عضو عزیز از دست رفته خود موافقت کردند، افزود: بلافاصله مراحل انتقال بیمار به تهران برای اجرای عمل پیوند عضو انجام گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه اعضا و نسوج قابل پیوند این شهروند ۳۹ ساله به بیماران نیازمند اهدا شد، ابراز داشت: با این انجام کار نیک و پسندیده چند بیمار جان تازه یافتند.

امامیان ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده دزیانیان، تصریح کرد: یاد و نام این روشن روان‌ها تا ابد جاودان و ماندگار خواهد بود.

وی با بیان اینکه این سومین مرگ مغزی و رضایت خانواده برای اهدا عضو در شاهرود است، افزود: به خانواده این سه عزیز بزرگوار درود می‌فرستیم و صلوات نیز نثار روح بزرگوار عزیزان می‌کنیم.

کد خبر 6588606

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها