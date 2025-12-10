تدارک ویژه نولان پیش از آغاز اکران «اودیسه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مقدمه ای ۶ دقیقهای در معرفی «اودیسه» کریستوفر نولان، با کیفیت ۷۰ میلیمتری ایمکس از همین هفته در برخی سینماها دیده میشود.
«اودیسه» سفر حماسی خود را از آخر هفته در سینماها آغاز خواهد کرد. این مقدمه ۶ دقیقهای از ۱۲ دسامبر و پیش از نمایش آیمکس ۷۰ میلیمتری فیلم های «گناهکاران» و «نبردی پس از نبرد دیگر» که قرار است دوباره به پرده بزرگ بازگردند، به تماشاگران ارایه می شود تا آنها را با فیلم همراه کند.
آخر هفته بعد هم نسخه کوتاهتر تریلر «اودیسه» قبل از تمام نمایشهای «آواتار: آتش و خاکستر» که از ۱۹ دسامبر راهی سینماها میشود، پخش خواهد شد. در همین حال مقدمه ۶ دقیقه ای فقط قبل از نمایشهای آیمکس «آواتار ۳» پخش خواهد شد.
این تریلر طولانی نه تنها به این دلیل که فرمت مورد علاقه نولان است، بلکه به این دلیل که «اودیسه» اولین فیلمی خواهد بود که کاملاً با دوربینهای آیمکس فیلمبرداری شده است، در پردههای آیمکس اکران میشود.
«اوپنهایمر» فیلم پرفروش قبلی نولان، در آیمکس بسیار موفق بود و ۲۰ درصد از کل فروش گیشه را به خود اختصاص داد. برخی از علاقهمندان به سینما حتی به ایالت های دیگر آمریکا رفتند تا بتوانند «اوپنهایمر» را در آیمکس ۷۰ میلیمتری ببینند و چندین هفته تمام بلیتهای سالنهای بزرگ ایمکس پر بود.
پیش از این یک تیزر یک دقیقهای در طول تابستان و پیش از نمایش «تولد دوباره دنیای ژوراسیک» و «سوپرمن» از این فیلم در سینماها به نمایش درآمد تا در حالی که هنوز یک سال به اکران فیلم که قرار است ۱۷ جولای ۲۰۲۶ اکران شود، مانده، ایجاد هیجان کند.
فیلم «اودیسه» اقتباسی از حماسه یونانی هومر با بازی مت دیمون در نقش اودیسه پادشاه ایتاکا، است و بازگشت طولانی و خطرناک او به خانه پس از جنگ تروا را تصویر میکند. تام هالند در نقش پسر وی تلماخوس بازی میکند و آن هاتاوی، زندایا، لوپیتا نیونگو، رابرت پتینسون، شارلیز ترون و جان برنتال دیگر بازیگران این فیلم هستند.
با توجه به جایگاه نولان در هالیوود، یونیورسال تصمیم گرفت بلیت ها را - فقط برای برخی از پردههای ایمکس ۷۰ میلیمتری - ۱۲ ماه قبل از شروع فیلم به فروش برساند. بلیت های معمولی بسیار نزدیکتر به تاریخ اکران فیلم به فروش خواهد رسید.
