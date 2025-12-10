توقیف تریلی حامل پسماند غیرمجاز در آرادان؛ راننده متخلف بازداشت شد

نقی قندالی دوست در گفتگو با خبرنگار مهر، حمل و دفن غیر مجاز پسماند را غیر قانونی دانست و اظهار داشت: در صورت مشاهده این موارد تخلف قطعاً برخورد خواهد شد.

وی افزود: حوالی دو بامداد چهارشنبه مأموران یگان حفاظت محیط زیست آرادان متوجه حضور تریلی حامل پسماند در اراضی این شهرستان شدند.

رئیس اداره محیط زیست آرادان با اشاره به اینکه تریلی قصد تخلیه پسماند خانگی غیر مجاز را داشت، بیان کرد: این تریلی از استان‌های شمالی عازم این شهرستان بود.

قندالی دوست از توقیف خودرو با همراهی عوامل انتظامی آرادان خبر داد و تصریح کرد: برخورد با این خودرو در راستای صیانت از محیط زیست منطقه انجام گرفته است.

وی از بازداشت راننده خبر داد و افزود: مقابله با تخلفات زیست‌محیطی به طور جدی در دستور کار این اداره قرار دارد.