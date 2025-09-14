تقی قندالیدوست در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به سرشماری تابستانه حیاتوحش در آرادان اعلام کرد: این سرشماری با مشارکت کارشناسان محیطزیست و جوامع محلی در زیستگاههای کلیدی منطقه انجام شده است.
وی تأکید کرد: اطلاعات بهدستآمده از این سرشماری، ابزاری ضروری برای ارزیابی وضعیت جمعیت گونههایی مانند قوچ و میش، کل و بز، و دیگر جانوران بومی منطقه است و به تدوین راهبردهای مؤثر حفاظتی کمک میکند.
به گفته رئیس اداره حفاظت محیطزیست آرادان، نتایج این سرشماری در تعیین ظرفیت برد زیستگاهها، شناسایی عوامل تهدید و اولویتبندی اقدامات حفاظتی در سال آینده نقش کلیدی خواهد داشت.
قندالیدوست خاطرنشان کرد: حفاظت از تنوع زیستی شهرستان آرادان بهعنوان بخشی از سرمایههای طبیعی کشور، نیازمند تداوم چنین مطالعاتی و همراهی همه ذینفعان است.
