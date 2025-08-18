  1. استانها
دستگیری شکارچیان متخلف در آرادان؛ لاشه قوچ وحشی کشف شد

آرادان- رئیس اداره محیط زیست آرادان از دستگیری شکارچیان متخلف در یک روستای حومه این شهرستان خبر داد و گفت: متاسفانه لاشه قوچ وحشی از این متخلفان کشف شد.

تقی قندالی دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مأموران یگان حفاظت محیط زیست متوجه حضور شکارچیان در یکی از مناطق حفاظت شده آرادان شدند، ابراز داشت: با همراهی نیروی انتظامی شکارچیان در منطقه شناسایی شدند.

وی با بیان اینکه سه شکارچی دستگیر شدند، افزود: با حکم قضائی از سه منزل مسکونی یکی از روستاهای حومه آرادان بازرسی شد.

رئیس اداره محیط زیست آرادان بابیان اینکه لاشه یک رأس قوچ وحشی کشف شد، ابراز داشت: پرونده متخلفان تشکیل و به مراجع قضائی معرفی شدند.

قندالی دوست با بیان اینکه برای شکار انجام گرفته متخلفان علاوه بر زندان باید جریمه نیز به حساب دولت واریز کنند، تصریح کرد: متأسفانه آسیب وارد به محیط زیست هیچگاه قابل جبران نیست.

وی از کشف سلاح ساچمه زنی دو لول نیز در این عملیات خبر داد و افزود: از شهروندان درخواست داریم به محض مشاهده حضور شکارچیان مراتب را به نیروی انتظامی یا محیط زیست اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.

