کریمخانلویی: فرزندآوری نیازمند تقویت امید اجتماعی است

گیتی کریمخانلویی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به دلایل چندگانه کاهش فرزندآوری گفت: فرزندآوری تنها یک علت مشخص ندارد؛ بلکه مجموعهای از نگرانیهای اقتصادی و تغییرات فرهنگی در آن نقش دارد.
وی با بیان اینکه در برخی خانوادهها شرایط مالی تعیینکنندهتر است و در برخی دیگر، نگرشها و سبک زندگی عامل اصلی محسوب میشود، ابراز کرد: بنابراین برای حل این مسئله باید هم حمایتهای اقتصادی تقویت شود و هم فضای فرهنگی و امید اجتماعی بهبود یابد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان درباره تفاوت نرخ فرزندآوری در میان خانوادههای کمبرخوردار و خانوادههای دارای وضعیت اقتصادی مناسب عنوان کرد: این تفاوت فقط به سطح درآمد محدود نمیشود، بلکه ارزشها، نگرشها، سبک زندگی، اولویتها و احساس امنیت روانی و اجتماعی نیز در آن تأثیرگذار است.
وی با تأکید بر اینکه سیاستگذاریهای جمعیتی باید با دو رویکرد متفاوت دنبال شود، تصریح کرد: خانوادههای کمبرخوردار نیازمند حمایتهای مادی و خدماتی هدفمند هستند و خانوادههای برخوردارتر باید از مسیر تقویت انگیزهها، امید اجتماعی و ارائه تصویر مثبت از خانواده پرجمعیت مورد توجه قرار گیرند.
کریمخانلویی در مورد برنامههای اجرایی استان در حوزه جمعیت، افزود: همه برنامهها در چارچوب قانون و متناسب با اعتبارات ابلاغی انجام میشود و در کنار این اقدامات، برخی دستگاهها با توجه به دغدغه مدیران خود، فراتر از تکالیف قانونی عمل کرده و مشوقها و تسهیلات بیشتری را در اولویتهای جمعیتی ارائه دادهاند که این اقدامات در رویدادهای مرتبط رصد و مورد تقدیر قرار میگیرد.
وی نقش گروههای مردمی، سازمانهای مردمنهاد و گروههای جهادی را در پیشبرد سیاستهای جمعیتی استان مهم دانست و گفت: بهواسطه حضور نیروهای دغدغهمند مردمی، فعالیتهای اثرگذاری با حمایت دولت شکل گرفته و هستههای فعال کنشگران جمعیتی در مناطق مختلف استان ایجاد شده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان خاطرنشان کرد: امیدواریم با ادامه این حمایتها، موضوع جمعیت از یک دستور کار دولتی به یک دغدغه مردمی تبدیل شود و خانوادهها با نگاه به مزیتهای نیروی جوان، به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند.
