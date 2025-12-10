به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خامسیان صبح چهارشنبه در نشست با مدیران رسانه‌های استان قم، ضعف در تولید روایت به‌موقع و خودداری برخی دستگاه‌ها از ارائه اطلاعات در دقایق اولیه رخدادها را از عوامل اصلی غلبه روایت‌های جعلی دانست و گفت: هراس غیرمنطقی و محدودیت‌های تصنعی برخی مدیران در مواجهه با رسانه‌ها سبب می‌شود روایت اول شکل نگیرد و در نتیجه، افکار عمومی به سمت برداشت‌های غلط هدایت شود.



وی با اشاره به نمونه‌ای از این وضعیت در حادثه بندر شهید رجایی اظهار کرد: در حالی که عملیات امدادی هنوز در جریان بود، رسانه‌های مستقر در خارج کشور با انتشار روایتی ساختگی افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دادند و ما نتوانستیم روایت اولیه و مستند را به سرعت منتشر کنیم.



خامسیان تأکید کرد: همراه‌سازی رسانه‌ها در لحظات نخست وقوع حوادث، جایگاه اطلاع‌رسانی رسمی را تقویت می‌کند و بسیاری از نگرانی‌ها درباره انتشار نادرست اخبار، ناشی از عدم شناخت کارکرد رسانه است.



وی افزود: هرچه رسانه دیرتر وارد میدان شود، امکان تصحیح برداشت افکار عمومی سخت‌تر خواهد بود.



معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به نخستین بخشنامه دولت چهاردهم اظهار داشت: در این بخشنامه تصریح شده که هیچ مدیر دولتی حق شکایت از خبرنگاران را ندارد و این موضوع نشان‌دهنده توجه دولت به نقش رسانه است.



وی افزود: پیش از این، در برخی دوره‌ها خبرنگاران به‌دلیل نگرانی‌های حقوقی حتی در انتشار مطالب انتقادی مردد بودند، اما این رویکرد در دولت فعلی اصلاح شد.



خامسیان خاطرنشان کرد: البته اگر فردی در صفحه شخصی خود نسبت نادرستی به یک مدیر بدهد، او حق پیگیری قانونی دارد و اما این مسئله شامل خبرنگاران حرفه‌ای نمی‌شود و دولت به‌صورت ویژه از آنان حمایت می‌کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت رسانه‌های مستقل و چالش‌های مالی این مجموعه‌ها تصریح کرد: اتکای کامل رسانه‌ها به منابع محدود دولتی، باعث کاهش توان رقابت می‌شود و صدور مجوزهای بی‌ضابطه نیز آسیب جدی به رسانه وارد می‌کند.



وی تأکید کرد: هر شخص یا نهادی که تقاضای تأسیس رسانه دارد باید دانش رسانه‌ای و توان اداره آن را نیز داشته باشد؛ در غیر این‌صورت این روند به پایداری رسانه‌ها کمکی نمی‌کند.



خامسیان با اشاره به طرح‌های دولت در حوزه اقتصاد و معیشت گفت: علی‌رغم شرایط دشوار منطقه و جنگ ۱۲ روزه، دولت با برنامه‌ریزی‌های قبلی توانست بدون ایجاد چالش در تأمین کالاهای اساسی از این مرحله عبور کند.



وی در ادامه به موضوع بنزین و شفاف‌سازی‌های صورت‌گرفته در این زمینه اشاره کرد و افزود: به گفته شخصیت‌های سیاسی نحوه اجرا و اطلاع رسانی طرح بنزینی مورد تأیید قرار گرفت و این طرح بدون ایجاد عارضه برای مردم در مرحله اجراست.



خامسیان تصریح کرد: دولت در حوزه‌های اقتصادی با وجود فشار تحریم‌ها، به‌دنبال کاهش آسیب‌ها و جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته است.



معاون اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهتمام جدی دولت به بخش نخبگانی اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد جلسات معاون اول با دانشگاهیان و نخبگان برگزار شده و خروجی این جلسات در حوزه‌هایی مانند آب، امنیت سایبری و مسائل اجتماعی منجر به تدوین و اجرای طرح‌های عملیاتی شده است.



وی همچنین یکی از اولویت‌های دولت را میدان دادن به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: رسانه‌های خصوصی باوجود توان حرفه‌ای، از نظر مالی در مضیقه هستند و دولت در تلاش است با همکاری دستگاه‌ها، بخشی از مشکلات آنان را برطرف کند.



خامسیان با تأکید بر ظرفیت گسترده رسانه‌های قم و نقش ملی آن‌ها، وعده داد که مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان رسانه‌ای استان را از طریق هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط پیگیری کند.



وی گفت: فعالیت رسانه‌ها یک کار ملی است و انتشار موفقیت‌ها و اقدامات مثبت هر دستگاه، اعتباری برای کل کشور و نظام محسوب می‌شود، نه یک نهاد خاص.