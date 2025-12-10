https://mehrnews.com/x39PYK ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱ کد خبر 6684321 استانها سمنان استانها سمنان ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱ اینجا شاهرود است؛ همزیستی مسالمتآمیز شاهرود- تصاویر حضور حیات وحش در حاشیه شهر شاهرود نشان از رفتار مهربانانه مردمان این شاهرود با حیات وحش دارد. دریافت 19 MB کد خبر 6684321 کپی شد مطالب مرتبط طبیعت بینظیر پارک ملی توران شاهرود تپال شاهرود زیستگاه خالصترین نژاد قوچ «اوریال» جلوهای از زیباییهای طبیعی و حیاتوحش در شهر شاهرود تصاویر امیدبخش از یوزپلنگ آسیایی در توران شاهرود نوروز در سفر به سرزمین پنج اقلیم/«شاهرود» عروس کویر مرکزی ایران یک قلاده پلنگ در منطقه شکار ممنوع تپال شاهرود مشاهده شد برچسبها حیات وحش طبیعت شاهرود محيط زیست سمنان
نظر شما