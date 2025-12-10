  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

اینجا شاهرود است؛ همزیستی مسالمت‌آمیز

شاهرود- تصاویر حضور حیات وحش در حاشیه شهر شاهرود نشان از رفتار مهربانانه مردمان این شاهرود با حیات وحش دارد.

