دریافت 4 MB کد خبر 6684342 https://mehrnews.com/x39PZ9 ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵ کد خبر 6684342 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵ واکنش استاندار تهران به تعطیلیهای آلودگی هوا محمد صادق معتمدیان استاندار تهران گفت: تعطیلیها صرفا براساس اعلام هواشناسی نیست. کپی شد مطالب مرتبط تداوم محدودیت ترافیکی زوج و فرد تا شب عید در پایتخت واکنش استاندار تهران به استفاده از فیلترشکن معتمدیان: شاخص آلودگی هوا به صورت لحظهای اعلام نمیشود استاندار تهران: ساماندهی موتورسیکلتها نیازمند ریلگذاری قانونی است هواشناسی: دمای اصفهان ۳ درجه کاهش مییابد برچسبها محمد صادق معتمدیان آلودگی هوا استانداری تهران
