حجتالله علی عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی طی امروز چهارشنبه تا اواسط هفته آینده با گذر امواج، ناپایداریهای متناوب در سطح استان به صورت ابرناکی، مه آلودگی، کاهش دید، وزش تند باد موقت و بارش باران پیشبینی میشود.
به گفته وی، در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و در نواحی مستعد ریزش پراکنده تگرگ و رعد و برق محتمل است.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: افزایش غلظت آلایندهها به واسطه مه و دود در مناطق مرکزی و صنعتی استان دور از انتظار نیست.
علیعسگریان با بیان اینکه بیشترین میانگین بارشی شبانه روز گذشته از ایستگاه اسلام آباد موگویی از توابع بخش پشتکوه فریدونشهر با هفت میلیمتر، فریدونشهر ۴.۶ میلیمتر و داران ۳.۴ میلیمتر ثبت شده است، گفت: اوج فعالیت سامانه در مناطق غربی و جنوبی استان طی امروز و فردا پنجشنبه پیشبینی میشود و در مناطق شمالی و شرقی در روزهای پنجشنبه تا شنبه ۲۲ آذر خواهد بود.
وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان یک تا سه درجه کاهش دارد، افزود: بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) بین ۱۸ و چهار درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: ایستگاه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با کمینه دمای سه درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان خواهند بود.
نظر شما