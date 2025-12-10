پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مسیر راهبردی راهآهن مرند - چشمهثریا، اظهار کرد: این مسیر ریلی، یکی از خطوط مهم و مؤثر در توسعه حملونقل ریلی کشور و اتصال ایران به اروپا و ترکیه محسوب میشود.
وی افزود: این خط میتواند نقش تعیینکنندهای در افزایش سهم ایران در ترانزیت بینالمللی داشته باشد و کاهش هزینه و زمان حملونقل بارهای ترانزیتی را بهطور قابلتوجهی رقم بزند. متأسفانه تکمیل این خط بهموقع انجام نشده است و از مسیر ۲۷۰ کیلومتری، تنها حدود ۵۰ کیلومتر آماده بهرهبرداری است. یکی از مشکلات اساسی همین تأخیر در تکمیل پروژه است؛ در حالی که این خط ریلی میتواند کارکردی استراتژیک در شبکه حملونقل و ترانزیت کشور داشته باشد.
سنندجی بیان کرد: با توجه به تعداد زیاد پروژههای ریلی در کشور، ساخت و تکمیل مرند - چشمهثریا یکی از مهمترین مسیرهایی است که نقش اساسی در پیوندهای بینالمللی ایران دارد. بهنظر میرسد وزیر راه و شهرسازی نیز در بازدید اخیر خود از این مسیر، بر تسریع در اتصال و تکمیل آن تأکید کرده است. ما نیز امیدواریم این خط هرچه سریعتر به شبکه بینالمللی متصل شود تا بتواند کارکرد واقعی خود را در حوزه ترانزیت ایفا کند.
چرا کامیونهای ایرانی بهصورت مداوم در مرزها متوقف میشود؟
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران با اشاره چالش دوم بخش حملونقل، یعنی توقف کامیونهای ترانزیتی در مرزها، ادامه داد: یکی از گلایههای جدی ما در کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران این است که چرا باید ناوگان حملونقل کشور بر اثر سیاستگذاریها و تصمیمات مختلف در مرزها متوقف شود.
وی تصریح کرد: یک روز مشکل مربوط به سوخت است، روز دیگر قطع اینترنت در مرزهای افغانستان و گاهی نیز به بهانههای دیگر، شاهد توقف ناوگان هستیم؛ در حالی که این توقفها بدون تردید عملیات حمل و انتقال کالا را با مشکل مواجه میکند.
سنندجی تاکید کرد: اگر کالای فاسدشدنی در ناوگان وجود داشته باشد، توقف طولانیمدت آن را از بین میبرد؛ و اگر حمل کالای اساسی باشد، رساندن آن بهموقع به مردم دچار اختلال میشود. توقف ناوگان هزینههای حملونقل را افزایش میدهد و هزینههای مترتب بر رانندگان و شرکتهای حملونقل را بالا میبرد.
وی یادآور شد: واقعاً باید برای این مشکل چارهاندیشی اساسی صورت گیرد. چه اتفاقی میافتد که ناوگان ما پیدرپی در مرزها با مشکلات مختلف مواجه میشود؟ در حالی که شرکتهایی که از مسیرهای ترانزیتی ترکیه فعالیت میکنند، هرچند بی مشکل نیستند، اما با چنین حجم و تکراری از توقفها مواجه نمیشوند.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران در پایان گفت: لازم است یک سیاست واحد، دقیق و جامع در حوزه تصمیمگیری برای تردد ناوگان و ترانزیت تدوین شود تا تصمیمات مقطعی و پراکنده موجب آسیب مستقیم به فعالان این حوزه نشود.
نظر شما