به گزارش خبرنگار مهر، گروه علوم تربیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری انجمن تعلیم و تربیت اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، پنجاهمین پیشنشست همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی را برگزار میکند.
این نشست با عنوان تحلیل روشهای عقلگرایانه در تربیت اعتقادی با محوریت تعمیق باور توحیدی روز شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ صبح در تالار اندیشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) (طبقه منفی دو) برگزار خواهد شد.
در این پیشنشست، حجتالاسلام علی فاطمیپور بهعنوان سخنران اصلی و حجتالاسلام رضا ابراهیمینیا بهعنوان دبیر نشست حضور خواهند داشت.
علاقهمندان میتوانند از طریق پیوند https://iki.ac.ir/live بهصورت مجازی در برنامه شرکت کنند.
این نشست به مناسبت روز بزرگداشت علامه محمدتقی مصباح یزدی (قدسسره) و در راستای تبیین مبانی فلسفی و تربیتی در علوم انسانی اسلامی برگزار میشود.
