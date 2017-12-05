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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۶

با سخنرانی مجتبی مصباح؛

کرسی «درجات اعتبار معرفت» برگزار می‌شود

کرسی «درجات اعتبار معرفت» برگزار می‌شود

پنجاه و یکمین کرسی ترویجی و سومین نشست تخصصی مبانی اسلامی سازی علوم انسانی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با موضوع درجات اعتبار معرفت برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و یکمین کرسی ترویجی و سومین نشست تخصصی مبانی اسلامی سازی علوم انسانی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با موضوع درجات اعتبار معرفت برگزار می شود.

 سخنران این نشست حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و ناقدان نشست حجت الاسلام محمد حسین زاده و حجت الاسلام عبدالله محمدی هستند.

دبیری جلسه به عهده حجت الاسلام مهدی عبداللهی است.

نشست «درجات اعتبار معرفت» سه شنبه ۲۱ آذرماه از ساعت ۱۸ در قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، طبقه چهارم، سالن اندیشه برگزار می شود.

کد مطلب 4164138

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