به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و یکمین کرسی ترویجی و سومین نشست تخصصی مبانی اسلامی سازی علوم انسانی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با موضوع درجات اعتبار معرفت برگزار می شود.

سخنران این نشست حجت الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و ناقدان نشست حجت الاسلام محمد حسین زاده و حجت الاسلام عبدالله محمدی هستند.

دبیری جلسه به عهده حجت الاسلام مهدی عبداللهی است.

نشست «درجات اعتبار معرفت» سه شنبه ۲۱ آذرماه از ساعت ۱۸ در قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، طبقه چهارم، سالن اندیشه برگزار می شود.