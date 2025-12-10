به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا با اشاره به گذر زمان و خدماتی که مدیران کل در این حوزه ارائه می‌کنند، فعالیت‌های انجام‌شده را ارزشمند دانست و اظهار کرد: شهدا و تاریخ مردم گیلان میراثی هستند که پاسداشت و روایتگری درست ضروری است

وی با بیان اینکه مردم با زبان هنر، ابزار کتاب و رسانه می‌توانند فرهنگ دفاع مقدس را زنده نگه دارند، تصریح کرد: اداره حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با آگاه‌سازی و ترویج این فرهنگ، نقش واکسینه‌کننده جامعه را ایفا می‌کند.

حق‌شناس با اشاره به اهمیت روایتگری گفت: روایت‌ها باید درست بیان شوند، چرا که روایت صحیح سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کند. اگر سرمایه اجتماعی تقویت شود، سایر سرمایه‌ها نیز به‌کار گرفته خواهند شد.

دانشنامه دفاع مقدس گیلان در جمع هفت استان برتر قرار گرفت

«سرهنگ حسن حبیبی» مدیرکل سابق حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) مقام زن و مادر با اشاره به اینکه باغ‌موزه دفاع مقدس یکی از مطالبات همیشگی خانواده‌های معظم شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس بوده است، افزود: با یک عزم همگانی بخش‌هایی از این موزه آماده شده و امروز شاهد تحقق بخشی از این آرمان هستیم.

مدیرکل سابق حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان با بیان اینکه تحقق این مطالبه نتیجه تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌ها و همراهی جهادی در انجام مأموریت‌ها است، از همه نهادها و سازمان‌هایی که در این مسیر همکاری کردند قدردانی کرد.

وی تصریح کرد: این نهاد در حوزه سخت‌افزاری نیز با زمینی به مساحت ده هکتار توسط سپاه پاسداران واگذار شد در ساختمان اداری، مراکز فرهنگی، کتابخانه تخصصی دفاع مقدس را با پنج هزار عنوان کتاب و بخش اسنادی ایجاد کرده است

سرهنگ حبیبی ادامه داد: بیش از دو میلیون سند احصا شد که سامانه جامع آن برای دسترسی راحت‌تر رونمایی می‌شود.

وی با اشاره به حوزه علمی و پژوهشی اظهار کرد: دانشنامه دفاع مقدس گیلان جزو هفت استان برتر کشور در حوزه دانشنامه‌نویسی قرار گرفته است که نشان‌دهنده جایگاه ممتاز گیلان در ثبت و نشر ارزش‌های دفاع مقدس است.