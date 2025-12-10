به گزارش خبرنگار مهر، کامیار مهدیپور صبح چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیر کل جدید حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان با اشاره به رسالت سنگین مأموریتها اظهار کرد: مقام معظم رهبری در چهلسالگی انقلاب اسلامی بیانیه گام دوم انقلاب را صادر کردند.
مدیر کل جدید حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان افزود: حضرت آقا تأکید کردند که برای ساخت آینده باید از گذشته درس بگیریم و ببینیم در گذشته چه نقاط قوتی داشتیم که امروز نیز باید از آن بهره ببریم.
وی تصریح کرد: در گذشته ویژگیها و اهتمام ویژهای وجود داشت که باید مورد توجه قرار گیرد.
سرهنگ مهدی پور با بیان اینکه دفاع مقدس یکی از قلههای افتخار ملت ایران است گفت: جنگ گنجینهای مهم برای مدیران در تراز انقلاب اسلامی به شمار میرود.
وی با ابراز امیدواری برای خدمت هرچه بیشتر افزود: با بهرهگیری از این گنجینه ارزشمند، مسیر آینده انقلاب اسلامی با قوت و افتخار ادامه یابد.
مدیر کل جدید حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیلان با اشاره به نقش مدیران فرهنگی و اجتماعی در تبیین ارزشهای دفاع مقدس گفت: اگر این ارزشها بهدرستی برای نسلهای جدید روایت شوند، نهتنها سرمایه اجتماعی تقویت خواهد شد بلکه زمینهساز شکلگیری مدیرانی در تراز انقلاب اسلامی خواهد بود که بتوانند آینده کشور را با اتکا به تجربههای گذشته بسازند.
نظر شما